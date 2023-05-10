Возможна стабилизация валютного курса вблизи 78 руб./$1 в среду - SberCIB

Возможна стабилизация валютного курса вблизи 78 руб./$1 в среду, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"Рубль в пятницу укрепился на 2%, до 76,3 руб./$1, однако уже в понедельник вернулся к 78 руб./$1, - напоминают эксперты. - Ликвидность на рынке была низкой, а экспортеры, вероятно, снизили объемы продаж иностранной валюты. В среду утром рубль остается около этой отметки. После завершения праздников могут вырасти как продажи иностранной валюты экспортерами, так и спрос на нее со стороны зарубежных компаний, покидающих Россию. Поэтому рубль может стабилизироваться около 78 руб./$1".

Баррель Brent во вторник завершил торги на отметке $77,44, показав умеренный рост третью сессию подряд. На взгляд аналитиков, цены поддержало заявление администрации президента США о возможном пополнении стратегических запасов после модернизации инфраструктуры в этом году. Утром в среду нефть открылась снижением, торгуясь чуть ниже $77/барр. Эксперты SberCIB ожидают, что цена на нефть в среду останется в диапазоне $77-78/барр.

"Несмотря на ускорение недельной инфляции, доходности ОФЗ с четверга почти не изменились, - констатируют в инвестбанке. - В среду аукционов по размещению ОФЗ не будет, поэтому мы ожидаем, что доходности госбондов будут в боковом тренде".

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