Вероятно сохранение цен ОФЗ на достигнутых уровнях на торгах в среду - ПСБ

Вероятно сохранение достигнутых ценовых уровней на рынке рублевых гособлигаций в течение торговой сессии в среду после прошедшего умеренного роста за последний месяц, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

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