Высок риск временного спуска индекса Мосбиржи к 2450-2500п в среду - БКС Экспресс

Высок риск временного снижения индекса индекса Мосбиржи в область 2450-2500 пунктов на торгах в среду, сообщается в материале эксперта БКС Экспресс Василия Карпунина.

"Российский фондовый рынок возвращается в обычный режим после майских праздников. Обороты торгов в среду вновь должны вырасти. С момента нашего закрытия в понедельник внешний фон был смешанным, и он не располагает к какому-то сильному росту или снижению. В центре внимания в среду однозначно будут акции Сбербанка. Именно они обеспечат чуть ли не половину торговых объемов дня - в понедельник прошло закрытие дивидендного реестра, а в среду бумаги откроются с "гэпом" вниз, - пишет аналитик в обзоре. - По индексу Мосбиржи в данный момент наблюдаем за паузой после волны коррекции. Однако неизбежно его снижение на старте сессии за счет просадки тяжеловесного Сбербанка, который занимает в индексе 17,6% - возможно снижение примерно на 1,4-1,6% или на 35-40 пунктов. Таким образом, высок риск временного спуска индекса в область 2450-2500 пунктов".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.