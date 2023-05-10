Freedom Finance Global открыл торговую идею "покупать акции Li Auto с целью $30 за штуку" с горизонтом инвестирования 2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, стоп-приказ: $17,8, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитик Роман Лукьянчиков указывает на следующие ключевые аргументы в поддержку:

- данные эмитента по поставкам электромобилей за апрель оказались значительно лучше ожиданий;

- возможная пауза в ценовой войне со стороны Tesla;

- стабильный спрос на электромобили в КНР.

Li Auto - китайская компания, занимающаяся производством премиальных электромобилей класса SUV. Автоконцерн разрабатывает передовые решения для умных автомобилей и является пионером успешной коммерциализации гибридных электромобилей с увеличенным запасом хода.

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