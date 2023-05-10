Цены рублевых корпбондов в среду могут слегка снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 10 мая. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду могут слегка снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги во вторник, инвесторы оценивали корпоративную отчетность и ждали статданных об инфляции в США. Данные о динамике потребительских цен в Штатах за апрель будут обнародованы в среду. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагает, что инфляция в Штатах в прошлом месяце осталась на уровне марта - 5% в годовом выражении. Базовая инфляция (без учета цен на продукты питания и топливо), как ожидается, снизилась до 5,5% с 5,6%.

Замедление инфляции может спровоцировать паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики, полагают эксперты. Фьючерсы на уровень ключевой процентной ставки Федрезерва свидетельствуют о том, что участники рынка видят 82%-ную вероятность, что на следующем заседании в июне ЦБ не станет повышать ставку.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются вслед за аналогичной динамикой на рынке акций США днем ранее. Важными событиями на этой неделе будут публикации данных об изменении потребительских цен в США и Китае в апреле. Они будут обнародованы соответственно в среду и четверг. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:36 МСК упал на 1,4%, гонконгский Hang Seng - на 0,7%. Оба индикатора показывают снижение вторую сессию подряд. Значение японского индекса Nikkei 225 уменьшилось на 0,4%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:32 МСК снизился на 0,5%. Значение австралийского индекса S&P/ASX 200 опустилось на 0,2%.

В свою очередь цены на нефть опускаются в среду на фоне общего снижения "аппетита к риску" на мировых рынках перед публикацией апрельских данных по инфляции в США. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск в среду составила $76,8 за баррель, что на 0,83% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подорожали на 0,6%, до $77,44 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустилась к этому времени на 0,85%, до $73,08 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов выросла на 0,8%, до $73,71 за баррель.

Цены на нефть росли в последние три сессии. Поддержку рынку во вторник оказали сообщения СМИ о том, что власти США планируют возобновить пополнение стратегического нефтяного резерва (SPR) как только будут завершены ремонтные работы в хранилищах, отмечает аналитик Price Futures Group Фил Флинн, слова которого приводит Market Watch. "Всем понятно, что Белому дому необходимо как можно скорее пополнить SPR, учитывая, что резерв находится на минимальном за сорок лет уровне", - говорит главный аналитик по нефтяному рынку Oanda Эдвард Мойя.

Во вторник Минэнерго США понизило прогноз добычи нефти в стране (без учета других жидких углеводородов) на 2023 год с 12,54 млн б/с до 12,53 млн б/с. Кроме того, ведомство ухудшила прогноз цены нефти Brent на текущий год до $78,65 за баррель с $85,01 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 5 мая практически не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась немного ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 7,939 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,301 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в пятницу вырос всего на 0,03% и составил 109,55 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,06%, поднявшись до 852,94 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Роснефть БО-06" (+0,43%), "ГК Самолет БО-П12" (+0,34%) и "Роснефть БО-05" (+0,22%), а в лидерах снижения - облигации "Роснефть-002Р-03" (-0,4%), "ВЭБ.РФ-001Р-22" (-0,11%) и "ТрансКонтейнер (MOEX: TRCN) ПБО-01" (-0,07%).

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в официальный выходной день в России 8 мая была крайне низкой - объем торгов бондами на Мосбирже в этот день составил менее 0,9 млрд рублей. Цены большинства выпусков корпоративных облигаций 8 мая продемонстрировали плавный рост. Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в понедельник вырос на 0,06% и составил 109,62 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,08%, поднявшись до 854,06 пункта.

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что интернет-холдинг завершил размещение по закрытой подписке облигаций 1-ой серии объемом 60 млрд рублей. Ставка полугодового купона была установлена на уровне 3% годовых до погашения.

ООО "Легенда" установило размер премии к ключевой ставке ЦБ "зеленых" облигаций серии 002Р-01 со сроком обращения 4 года объемом не более 3 млрд рублей на уровне 5% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 5 мая по величине надбавки к ключевой ставке ЦБ РФ. Купоны квартальные. Размер ставки будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка за 7-й день, предшествующий дате начала купона, плюс 5%, но не выше 20% годовых. По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов. Техразмещение займа начнется 11 мая, принять участие смогут только квалифицированные инвесторы.

АО "СофтЛайн" во второй половине мая проведет сбор заявок на выпуск облигаций серии 002Р-01 со сроком погашения 2,75 года объемом не менее 3 млрд рублей. Ориентир доходности - премия не выше 450-475 базисных пунктов к ОФЗ соответствующей дюрации. Купоны квартальные. По выпуску будет предоставлен ковенантный пакет. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом до 15 млрд рублей, зарегистрированной Московской биржей в конце декабря 2022 года. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет. В настоящее время в обращении остался один выпуск биржевых облигаций компании на 3,7 млрд рублей с погашением в декабре текущего года.

АО "Трансмашхолдинг" (ТМХ) приняло решение досрочно погасить выпуск облигаций серии ПБО-05 объемом 10 млрд рублей. Погашение состоится 24 мая, в дату окончания 6-го купонного периода. Пятилетний выпуск был размещен в мае 2020 года по ставке полугодового купона 6,1% годовых до оферты с исполнением 29 мая 2023 года. Дальнейшие купонные ставки эмитент не устанавливал.