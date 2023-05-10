Ожидание апрельских данных по инфляции в США

Рынок акций США снизился на торгах во вторник. Фондовые индексы крупнейших стран АТР снижаются в среду. Цены на нефть опускаются в среду.

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги во вторник, инвесторы оценивали корпоративную отчетность и ждали статданных об инфляции в США.

Данные о динамике потребительских цен в Штатах за апрель будут обнародованы в среду. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагает, что инфляция в Штатах в прошлом месяце осталась на уровне марта - 5% в годовом выражении.

Базовая инфляция (без учета цен на продукты питания и топливо), как ожидается, снизилась до 5,5% с 5,6%.

Замедление инфляции может спровоцировать паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики, полагают эксперты. Фьючерсы на уровень ключевой процентной ставки Федрезерва свидетельствуют о том, что участники рынка видят 82%-ную вероятность, что на следующем заседании в июне ЦБ не станет повышать ставку.

Акции производителя электромобилей Nikola Corp. упали на 13% после того, как компания отчиталась о худшей, чем ожидалось, выручке за первый квартал и сообщила о приостановке производства для переоборудования своего завода в Аризоне.

Цена бумаг Lucid Group Inc., также выпускающей электромобили, понизилась на 5,6%, поскольку компания зафиксировала рост квартального убытка и ухудшила годовой прогноз.

Капитализация Palantir Technologies (SPB: PLTR) взлетела на 23%. Разработчик программного обеспечения неожиданно отчитался о получении второй по величине чистой прибыли в своей истории в прошлом квартале.

Котировки бумаг PayPal Holdings (SPB: PYPL) понизились на 12,7%, хотя платежная система опубликовала лучшие, чем ожидалось, квартальные финансовые показатели. Тем не менее, прогноз прибыли на 2023 год в целом оказался хуже прогнозов рынка.

Акции Under Armour Inc. (SPB: UA) подешевели на 5,6%. Производитель спортивной одежды и обуви превысил прогнозы аналитиков по показателям скорректированной прибыли и выручки в прошлом финквартале, однако прогноз компании разочаровал инвесторов.

Цена бумаг чипмейкера Skyworks Solutions (SPB: SWKS) снизилась на 5,2%, также из-за слабого годового прогноза.

Индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 56,55 пункта (0,17%) и составил 33562,14 пункта. Лидером снижения среди компаний, входящих в расчет индикатора, стали акции Intel Corp. (SPB: INTC), подешевевшие на 2,2%, а лидером роста - бумаги Boeing Co. (SPB: BA), выросшие в цене на 2,3%.

Standard & Poor''s 500 снизился на 18,89 пункта (0,46%) - до 4119,23 пункта.

Nasdaq Composite потерял 77,36 пункта (0,63%) и составил 12179,55 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются вслед за аналогичной динамикой на рынке акций США днем ранее.

Важными событиями на этой неделе будут публикации данных об изменении потребительских цен в США и Китае в апреле. Они будут обнародованы соответственно в среду и четверг.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:36 МСК опустился на 1,4%, гонконгский Hang Seng - на 0,7%. Оба индикатора показывают снижение вторую сессию подряд.

Существенное снижение в материковом Китае демонстрируют котировки акций представителей финансовой отрасли, включая China Galaxy Securities (-10%), Bank of China (-5,7%), Agricultural Bank of China (-5,5%), Citic Securities (-3,1%) и ICBC (-4,7%).

На Гонконгской фондовой бирже наиболее значительно подешевели бумаги девелопера Longfor Group Holdings Ltd. - на 3,9% и страховщика China Life Insurance Co. (SPB: 2628) - на 2,8%.

Помимо этого, снижается стоимость производителя компьютеров Lenovo - на 2%, а также выпускающих спортивную продукцию Anta Sports Products Ltd. и Li Ning Co. - соответственно на 1,9% и 1,8%.

В то же время цена акций интернет-гиганта Tencent (SPB: 700) растет на 0,5%, ритейлера Alibaba (SPB: BABA) - на 0,9%, автопроизводителей BYD и Geely - на 3,7% и 3,6% соответственно, чипмейкеров Sunny Optical Technology Group Co. и Semiconductor Manufacturing International Corp. - на 3,7% и 1,6% соответственно.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:31 МСК уменьшилось на 0,4%.

В число лидеров падения котировок входят акции производителей металлов Pacific Metals Co. (-11,2%), Nippon Steel Corp. (-8,2%) и Kobe Steel Ltd. (-3,7%), а также автомобильной Mitsubishi Motors Corp. (-9,5%).

Помимо этого, снижается цена бумаг производителя приставок Nintendo (-0,5%) и выпускающую потребительскую электронику Sony Group (-0,9%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:32 МСК уменьшился на 0,5%.

Акции одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. подешевели на 0,9%, сталелитейной Posco - на 0,5%.

Между тем котировки бумаг автопроизводителя Hyundai Motor выросли на 2,9%.

Значение австралийского индекса S&P/ASX 200 опустилось на 0,2%.

Цены на нефть опускаются в среду на фоне общего снижения аппетита к риску на мировых рынках перед публикацией апрельских данных по инфляции в США.

Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагает, что потребительские цены в Штатах в прошлом месяце выросли на 5% в годовом выражении, как и в марте. Динамика инфляции является ключевым показателем, за которым следят рынки, поскольку она играет важную роль в принятии Федеральной резервной системой (ФРС) решений относительно денежно-кредитной политики.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 мск в среду составляет $76,87 за баррель, что на $0,57 (0,74%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подорожали на $0,43 (0,6%) до $77,44 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,57 (0,77%), до $73,14 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов выросла на $0,55 (0,8%), до $72,71 за баррель.

Цены на нефть росли в последние три сессии. Поддержку рынку во вторник оказали сообщения СМИ о том, что власти США планируют возобновить пополнение стратегического нефтяного резерва (SPR) как только будут завершены ремонтные работы в хранилищах, отмечает аналитик Price Futures Group Фил Флинн, слова которого приводит Market Watch.

"Всем понятно, что Белому дому необходимо как можно скорее пополнить SPR, учитывая, что резерв находится на минимальном за сорок лет уровне", - говорит главный аналитик по нефтяному рынку Oanda Эдвард Мойя.

Во вторник Минэнерго США понизило прогноз добычи нефти в стране (без учета других жидких углеводородов) на 2023 год с 12,54 млн б/с до 12,53 млн б/с. Кроме того, ведомство ухудшила прогноз цены нефти Brent на текущий год до $78,65 за баррель с $85,01 за баррель.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto снизилась на 0,2% и 0,8% соответственно.

Бумаги ведущего австралийского производителя вина Treasury Wine Estates Ltd. потеряли в цене 2,1%.

Также вслед за снижением нефтяных котировок дешевеют акции представителей данной отрасли Woodside Energy и Santos - соответственно на 0,7% и 1,1%.