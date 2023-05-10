Рубль укрепляется к доллару и юаню на старте торгов с учетом решения Минфина РФ по объемам продажи валюты

Москва. 10 мая. Доллар США и юань немного слабеют на Московской бирже на старте торгов в среду, рубль укрепляется, отыгрывая решение Минфина РФ почти в два раза сократить продажи валюты в рамках бюджетного правила.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 77,97 руб./$1 (-22,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 1,14 руб. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 1,1 коп. - до 11,23 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", нацвалюта утром в среду окрепла, отыгрывая решение Минфина РФ по валюте. В мае почти в два раза сократятся продажи валюты в рамках бюджетного правила. Ведомство сообщило, что с 10 мая по 6 июня планирует направить на продажу иностранной валюты в рамках бюджетного правила средства объемом 40,4 млрд рублей, ежедневный объем продажи составит эквивалент 2 млрд рублей.

С 7 апреля объем ежедневных продаж составляет 3,7 млрд рублей (в совокупности 74,6 млрд рублей). Таким образом, ежедневный объем продаж в мае снизится в 1,85 раза.

Более активный рост рубля сдерживает негативная динамика мировых рынков, а также сигналы о новых санкциях.

В начале мая представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер заявил, что ЕК направила странам-членам ЕС предложения по 11-му пакету санкций в отношении РФ. Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен во вторник в ходе своего визита в Киев сообщила, что, среди прочего, обсудила санкции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"В прошлую пятницу комиссия утвердила свое предложение по 11-му пакету санкций. Сейчас в центре внимания этого пакета находится борьба с обходом санкций. Мы делаем это в очень тесной координации с нашими международными партнерами, особенно с G7", - сказала глава ЕК, выступая с заявлением в украинской столице.

В кратком описании содержания нового пакета санкций Фон дер Ляйен отметила, что ЕС добавляет "больше продуктов к запрету на транзит", например, "на продукты передовых технологий или детали самолетов, которые отправляются в третьи страны через Россию".

Кроме того, предполагается ввести санкции в отношении экспорта товаров, которые попадают в Россию через третьи страны с учетом тщательного анализа рисков. Третий элемент будущего пакета, как отметила Фон дер Ляйен, - запрет "фирм-фантомов из России и третьих стран, которые умышленно обходят санкции".

Для одобрения данных ограничительных мер требуется единогласное одобрение всех 27 стран ЕС. Ожидается, что постпреды стран-членов ЕС 10 мая проведут встречу, на которой обсудят предложения по 11-му пакету санкций.

Нефтяные котировки снижаются. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $76,87 за баррель, что на 0,74% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $73,16 за баррель, что на 0,75% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти странами ОПЕК в 2023 году на 70 тыс. баррелей в сутки, а оценка производства в России увеличена на 60 тыс. б/с. США слегка понизили прогноз добычи нефти в стране в 2023г - на 10 тыс. б/с, до 12,53 млн б/с

При этом ведомство по-прежнему ожидает, что мировое производство жидких углеводородов в 2023 году повысится на 1,5 млн б/с, до 101,34 млн б/с, из-за существенного роста в странах, не входящих в ОПЕК, которые (исключая Россию) увеличат добычу на 2,2 млн б/с в 2023 году.

Прогноз потребления нефти в мире в 2023г Минэнерго США повысило до 101 млн б/с. В ежемесячном прогнозе управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США говорится, что потребление нефти и жидких углеводородов (ЖУВ) в мире в 2023 году составит 100,99 млн баррелей в сутки. EIA увеличило свой прогноз, озвученный в апреле, на 120 тыс. б/с.

Министерство также изменило оценку спроса на нефть в 2022 году, повысив ее на 10 тыс. б/с - с 99,42 млн б/с до 99,43 млн б/с. Таким образом, Минэнерго США ожидает, что мировое потребление нефти и ЖУВ в 2023 году увеличится на 1,56 млн б/с относительно прошлого года (прогноз, данный в прошлом месяце, - 1,44 млн б/с).

Прогноз потребления нефти и ЖУВ на 2024 год также скорректирован в сторону увеличения - на 20 тыс. б/с - до 102,71 млн б/с.

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона утром в среду демонстрируют в основном негативную динамику: китайский CSI 300 опустился на 0,95%, японский Nikkei 225 снижается на 0,58%, гонконгский Hang Seng теряет 0,66%, южнокорейский Kospi снижается на 0,18%, австралийский индекс S&P/ASX 200 ослабел на 0,30%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,34%.

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги во вторник, инвесторы оценивали корпоративную отчетность и ждали статданных об инфляции в США. Данные о динамике потребительских цен в Штатах за апрель будут обнародованы в среду. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагает, что инфляция в Штатах в прошлом месяце осталась на уровне марта - 5% в годовом выражении. Базовая инфляция (без учета цен на продукты питания и топливо), как ожидается, снизилась до 5,5% с 5,6%.

Замедление инфляции может спровоцировать паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики, полагают эксперты. Фьючерсы на уровень ключевой процентной ставки Федрезерва свидетельствуют о том, что участники рынка видят 82%-ную вероятность, что на следующем заседании в июне ЦБ не станет повышать ставку.

Индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 56,55 пункта (0,17%) и составил 33562,14 пункта. Standard & Poor''s 500 снизился на 18,89 пункта (0,46%) - до 4119,23 пункта. Nasdaq Composite потерял 77,36 пункта (0,63%) и составил 12179,55 пункта.