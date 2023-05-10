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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Вероятный диапазон торгов рубля на текущей неделе - 75-78 руб./$1 - ПСБ
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10 мая 2023 года 09:21

Вероятный диапазон торгов рубля на текущей неделе - 75-78 руб./$1 - ПСБ

Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 75-78 руб./$1 на текущей неделе, полагает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"По нашим оценкам, укрепление рубля прошлой недели еще не исчерпано, ввиду чего сохраняется потенциал роста. Отметим, что на внешних рынках американская валюта к корзине шести развитых валют взяла паузу в снижении, торгуясь у важных уровней поддержки - это может сдержать рост доллара на Мосбирже. Валюты ЕМ в то же время пребывают под давлением", - пишет эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ


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