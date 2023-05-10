Цена нефти в целом пока сохраняет потенциал роста к $87-90/барр. - БКС Экспресс

Котировки нефти марки Brent в целом пока сохраняют потенциал роста к уровням $87-90 за баррель, считает эксперт БКС Экспресс Альберт Короев.

"Нефтяные котировки во вторник закрыли ростом четвертый день подряд. Тот факт, что котировки удержались выше $70 за баррель выглядит оптимистично: в марте отсюда уже наблюдалась волна роста, которая была остановлена на уровне 200-дневной скользящей средней и среднесрочного нисходящего тренда. Есть шанс на возврат в область сопротивлений $87-90. API поздно вечером во вторник сообщил о росте запасов нефти в США за неделю на 3,62 млн баррелей, тогда как ожидалось снижение. В то же время запасы в ключевом перевалочном пункте в Кушинге сократились. Отчасти этот отчет объясняет утреннее снижение котировок нефти марки Brent в среду", - отмечает аналитик в комментарии.

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