Рубль в понедельник снизился к основным валютам на фоне пониженной активности и опасений новых санкций

Москва. 8 мая. Доллар США, евро и китайский юань умеренно подорожали на Московской бирже в понедельник; рубль снизился к основным мировым валютам на фоне пониженной активности торгов в официальный выходной день в России и опасений относительно новых антироссийских санкций.

Курс доллара США составил 78,1875 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 80,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,2525 руб./EUR1, подорожав на 79,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 80 копеек - до 81,82 рубля. Курс китайского юаня подрос к этому моменту на 7,6 копейки - до 11,242 рубля.

Банк России в понедельник не менял официальные курсы доллара и евро, которые с 6 мая составляют 76,8207 руб./$1 и 84,9073 руб./EUR1 соответственно. Таким образом, доллар США закрылся на Московской бирже в понедельник на 1,37 рубля выше уровня действующего официального курса, евро - на 1,35 рубля выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снизился к доллару, евро и китайскому юаню по итогам торгов на Московской бирже в понедельник на опасениях скорого объявления новых антироссийских санкций. При этом растущие цены на нефть были не в состоянии противостоять давлению покупателей валюты в условиях пониженной активности участников рынка на бирже из-за официального выходного дня в России. Кроме того, сказалось и желание ряда игроков зафиксировать прибыль от роста нацвалюты, произошедшего с конца апреля.

Власти ЕС в рамках готовящегося 11-го пакета санкций в отношении РФ рассматривают вариант запрета на экспорт некоторых технологий и на использование ею некоторых объектов интеллектуальной собственности, сообщает в понедельник Bloomberg со ссылкой на ряд документов. "Предложения включают в себя внесение в санкционные списки примерно 70 человек и 30 организаций; расширение ограничений с товаров на права на объекты интеллектуальной собственности и на лицензии при их производстве", - передает агентство. Также ограничения должны затронуть больше СМИ, включая RT Balkan, и IT-компании, которые могут поставлять важнейшие технологии и программы российскому разведывательному сообществу. Также в ЕС хотят ужесточить правила в отношении перегрузки нефти с судна на судно в море и запретов на вход судов в порты ЕС.

Bloomberg напоминает, что ранее сообщал о проработке в ЕС запретов на транзит многих товаров через РФ, ограничений для судов, отключающих транспондеры, а также механизма, который смогут применять против третьих стран, помогающих России уклоняться от действия санкций. По данным агентства, в случае одобрения механизма в ЕС создадут два списка - стран, по мнению Евросоюза, дающих России возможности обходить санкции, и запрещенных к поставкам товаров. Первоначальная цель инициативы - сдержать третьи страны от помощи России. В случае неудачи страны-члены ЕС по единогласному решению смогут пополнять списки конкретными странами и товарами, запрещенными для вывоза туда.

Кроме того, в санкционные списки могут включить 35 структур из КНР, ОАЭ, Ирана, Армении, Узбекистана в связи с поставками товаров в Россию.

Представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер в понедельник заявил, что ЕК направила странам-членам ЕС предложения по 11-му пакету санкций в отношении РФ.

Цены на нефть активно растут вечером в понедельник. Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 мск подорожали на 2,22% - до $76,97 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на июнь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени повысились на 2,56% - до $73,17 за баррель. По итогам прошлой недели Brent подешевела на 6,3%, WTI - на 7,1%, при этом обе марки выросли в минувшую пятницу.

Позитивным для нефтяного рынка фактором стали данные по американскому рынку труда, показавшие, что он остается сильным, несмотря на существенное ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС). Кроме того, поддержку котировкам оказывают ослабление доллара США на мировом рынке Forex и ожидания решения о сокращении добычи по итогам очередного заседания ОПЕК. Трейдеры также ждут публикации ежемесячного прогноза Управления по информации в области энергетики (EIA) по рынку нефти во вторник и ежемесячного отчета ОПЕК в четверг.

Вместе с тем американские фондовые индексы слегка опускаются в начале торгов в понедельник после заметного роста в конце прошлой недели. Участники рынка ждут данных о динамике потребительских цен в США за апрель, которые будут обнародованы в среду. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагает, что инфляция в Штатах в прошлом месяце осталась на уровне марта - 5% в годовом выражении. Базовая инфляция (без учета цен на продукты питания и топливо), как ожидается, снизилась до 5,5% с 5,6%. Кроме того, в понедельник будут опубликованы данные об оптовых запасах в США и состоится выступление главы Федерального резервного банка Чикаго Остена Гулсби.

Аналитики инвестиционного банка "Синара" полагают, что тренд на укрепление рубля в ближайшие месяцы сохранится, несмотря на откат курса доллара за последние пару недель почти на 10% с пиковых значений. По их мнению, "в июне начнут выплачивать дивиденды экспортеры, конвертируя свою валютную выручку, чтобы поделиться с акционерами. В этой связи дополнительный приток валюты на рынок может составить в эквиваленте 360 млрд рублей, что составляет 50% от совокупного объема дивидендных выплат, приходящихся на июнь. Кроме того, положительное влияние на курс рубля в мае окажет апрельский рост цены Urals за счет сужения дисконта, что усилит рост налоговых обязательств, которые уплачиваются в последние семь дней месяца. Нормирование покупок валюты "недружественными" нерезидентами, которые продают бизнесы в РФ, уже стабилизировало спрос на нее, став еще одним фактором, подтолкнувшим отечественную валюту к укреплению. При этом операции по продаже/покупке юаней по бюджетному правилу не окажут заметного влияния на рубль по причине малых объемов".

Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 мск вырос на 67,95 копейки по отношению к 5 мая и составил 77,612 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $160,111 млн. Торги долларовыми контрактами расчетами "сегодня" на Московской бирже в понедельник не проводились в связи с официальным выходным днем в России.

Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" по итогам торгов 8 мая увеличился на 78,78 копейки, до 85,7677 руб./EUR1. Объем торгов евро составил всего EUR26,094 млн. Торги контрактами "евро-рубль" расчетами "сегодня" в понедельник также не проводились.

В силу того, что в России 8 мая официально является выходным днем, процентные ставки MosPrime Rate межбанковских кредитов в этот день не рассчитывались.