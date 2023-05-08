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08 мая 2023 года 19:27

Рынок акций РФ начал неделю со снижения в преддверии новых антироссийских санкций

Москва. 8 мая. Рынок акций РФ начал неделю со снижения большинства blue chips на ожиданиях объявления новых антироссийских санкций Запада, в то время как внешние фондовые площадки и нефть выросли на надеждах, что США удастся избежать рецессии. Индекс МосБиржи днем обновил минимум за месяц, после чего смог отыграть часть потерь благодаря ослаблению рубля.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2527,59 пункта (-0,4%, минимум сессии - 2513,84 пункта - минимум с 7 апреля), индекс РТС - 1019,29 пункта (-1,4%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 2,5%.

Доллар к 18:50 МСК вырос до 78,1 рубля (+0,72 рубля).

Подешевели акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,5%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-2,4%), бумаги ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,7%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,1% и -0,9% "префы"), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,9%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,6%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,5%), акции Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4% и -0,7% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%).

Акции Сбербанка после закрытия торгов на Мосбирже лишатся дивидендной составляющей с учетом расчетов "Т+2" (выплаты за 2022 год - 25 рублей на акцию каждого вида), в среду, 10 мая, дивидендный "гэп" этих бумаг окажет давление на весь рынок.

Подорожали акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,1%).

Еврокомиссия (ЕК) в минувшую пятницу направила странам-членам ЕС предложения по 11-му пакету санкций в отношении РФ, заявил в понедельник представитель ЕК Эрик Мамер. Однако он отказался приводить подробности разрабатываемых санкций.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла, что 11-й пакет санкций в отношении России будет в основном направлен на предотвращение обхода действующих ограничений.

Ожидается, что постпреды стран-членов ЕС 10 мая проведут встречу, на которой обсудят предложения по 11-му пакету санкций.

В Евросоюзе также рассматривается предложение о введении санкции в отношении китайских компаний, продающих России оборудование, которое, как считают в ЕС, может быть использовано военно-промышленным комплексом России, сообщила в воскресенье Financial Times.

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, рынок акций РФ в понедельник торговался преимущественно в умеренном "минусе", межпраздничный характер торгов ожидаемо отличался невысокими оборотами операций. Из факторов поддержки можно выделить слабость рубля и восстановление цен на нефть Brent, наметивших возвращение к $80 за баррель. Основным негативом выступают новости о готовящемся 11-м пакете антироссийских санкций ЕС и ожидания обострения в зоне проведения спецоперации на Украине.

Выхода важной экономической статистики во вторник не ожидается, в среду важным статмаркером будет предварительный апрельский индекс потребительских цен в США. Polymetal 10 мая опубликует операционные результаты за I квартал 2023 года и проведет брифинг для инвесторов и аналитиков, отмечает эксперт.

"После праздников можно ожидать возвращения активности покупателей, среднесрочный тренд на российском рынке остается растущим. Наш прогноз по индексу МосБиржи на 10 мая - 2500-2600 пунктов, с вероятным тестированием нижней границы после отсечки дивидендов Сбербанка", - считает Бахтин.

Как отмечают аналитики ФГ "Финам", большинство мировых фондовых площадок в начале недели выросли после вышедшего в пятницу воодушевившего инвесторов отчета по занятости в США. Кроме того, рынки приветствуют риторику ФРС, члены которой все активнее говорят о "паузе" в цикле роста ставок, а также о фундаментальной устойчивости американской экономики. Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард в пятницу заявил, что "разговоры о неизбежном падении экономики США сильно преувеличены", отмечают аналитики.

В Европе настроения инвесторов выглядят чуть сдержанными после данных о снижении объема промпроизводства в Германии на 3,4% м/м при ожидаемом снижении на 1,3% м/м, отмечают эксперты "Финама".

Главными событиями текущей недели станут публикация данных по инфляции в США в среду, а также заседание Банка Англии по денежно-кредитной политике в четверг, 11 мая.

В США в пятницу основные индексы акций прибавили 1,7-2,3% на фоне хороших данных с рынка труда страны, а также сильной квартальной отчетности Apple (+4,7%). Все три основных фондовых индекса увеличились впервые за пять дней.

В Азии в понедельник на рынках акций также преобладала позитивная динамика индексов за исключением просевшей Японии (японский Nikkei 225 снизился на 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,8%, южнокорейский Kospi - на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 1,8%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,2%), в Европе динамика смешанная (индекс DAX просел на 0,1%, CAC 40 прибавил 0,1%, биржи Великобритании закрыты в связи с выходным по случаю коронации короля Карла III), в США отмечается стагнация (S&P 500 и Nasdaq топчутся на уровне пятницы, Dow просел на 0,2%).

Рынок труда в США остается сильным, несмотря на существенное ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС). Это ослабило опасения в отношении рецессии в экономике США. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил на прошлой неделе, что американская экономика, вероятно, продолжит расти умеренными темпами в этом году и избежит рецессии.

Объем промышленного производства в ФРГ в марте упал на 3,4% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Федерального статистического управления страны (Destatis). Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали снижения на 1,3%.

На нефтяном рынке цены в понедельник продолжают восстанавливаться благодаря некоторому ослаблению опасений в отношении возможной рецессии в США.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $76,99 за баррель (+2,2% и +3,9% в пятницу), июньская цена WTI - $73,18 за баррель (+2,6% и +4,1% в пятницу).

Кроме того, трейдеры отмечают, что Китай наращивает закупки нефти, и спрос, вероятно, останется высоким в ближайшие несколько месяцев в связи с ростом туристической активности в стране.

В то же время запасы нефти в мире сокращаются, и эту проблему усугубит сокращение добычи странами ОПЕК+.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 6,3%, WTI - на 7,1%.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже упали после отсечки дивидендов акции банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-16,7%, до 139,89 рубля; дивиденды за 2022 год - 21,16 рубля на обыкновенную акцию), также подешевели бумаги ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (-14,2%), OR Group (MOEX: ORUP) (-10,3%), ПАО "Центр международной торговли" (MOEX: WTCM) (-7,8% и -10% "префы"), ПАО "ГИТ" (MOEX: GRNT) (-7%), расписки Softline (MOEX: SFTL) (-6,4%), банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (-3,3%).

Выросли бумаги ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+10,1%), "префы" ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (MOEX: MISB) (+6,5%), бумаги ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+4,5%), ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (+4,2%), "ЮТэйр" (MOEX: UTAR) (+3,2%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+3,1%), ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (+2,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 20,35 млрд рублей (из них 7,9 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,79 млрд рублей на бумаги ВТБ и 1,66 млрд рублей на акции "Газпрома").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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