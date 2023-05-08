Рынок акций РФ начал неделю со снижения в преддверии новых антироссийских санкций
По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2527,59 пункта (-0,4%, минимум сессии - 2513,84 пункта - минимум с 7 апреля), индекс РТС - 1019,29 пункта (-1,4%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 2,5%.
Доллар к 18:50 МСК вырос до 78,1 рубля (+0,72 рубля).
Подешевели акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,5%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-2,4%), бумаги ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,7%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,1% и -0,9% "префы"), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,9%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,6%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,5%), акции Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4% и -0,7% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%).
Акции Сбербанка после закрытия торгов на Мосбирже лишатся дивидендной составляющей с учетом расчетов "Т+2" (выплаты за 2022 год - 25 рублей на акцию каждого вида), в среду, 10 мая, дивидендный "гэп" этих бумаг окажет давление на весь рынок.
Подорожали акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,1%).
Еврокомиссия (ЕК) в минувшую пятницу направила странам-членам ЕС предложения по 11-му пакету санкций в отношении РФ, заявил в понедельник представитель ЕК Эрик Мамер. Однако он отказался приводить подробности разрабатываемых санкций.
Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла, что 11-й пакет санкций в отношении России будет в основном направлен на предотвращение обхода действующих ограничений.
Ожидается, что постпреды стран-членов ЕС 10 мая проведут встречу, на которой обсудят предложения по 11-му пакету санкций.
В Евросоюзе также рассматривается предложение о введении санкции в отношении китайских компаний, продающих России оборудование, которое, как считают в ЕС, может быть использовано военно-промышленным комплексом России, сообщила в воскресенье Financial Times.
По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, рынок акций РФ в понедельник торговался преимущественно в умеренном "минусе", межпраздничный характер торгов ожидаемо отличался невысокими оборотами операций. Из факторов поддержки можно выделить слабость рубля и восстановление цен на нефть Brent, наметивших возвращение к $80 за баррель. Основным негативом выступают новости о готовящемся 11-м пакете антироссийских санкций ЕС и ожидания обострения в зоне проведения спецоперации на Украине.
Выхода важной экономической статистики во вторник не ожидается, в среду важным статмаркером будет предварительный апрельский индекс потребительских цен в США. Polymetal 10 мая опубликует операционные результаты за I квартал 2023 года и проведет брифинг для инвесторов и аналитиков, отмечает эксперт.
"После праздников можно ожидать возвращения активности покупателей, среднесрочный тренд на российском рынке остается растущим. Наш прогноз по индексу МосБиржи на 10 мая - 2500-2600 пунктов, с вероятным тестированием нижней границы после отсечки дивидендов Сбербанка", - считает Бахтин.
Как отмечают аналитики ФГ "Финам", большинство мировых фондовых площадок в начале недели выросли после вышедшего в пятницу воодушевившего инвесторов отчета по занятости в США. Кроме того, рынки приветствуют риторику ФРС, члены которой все активнее говорят о "паузе" в цикле роста ставок, а также о фундаментальной устойчивости американской экономики. Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард в пятницу заявил, что "разговоры о неизбежном падении экономики США сильно преувеличены", отмечают аналитики.
В Европе настроения инвесторов выглядят чуть сдержанными после данных о снижении объема промпроизводства в Германии на 3,4% м/м при ожидаемом снижении на 1,3% м/м, отмечают эксперты "Финама".
Главными событиями текущей недели станут публикация данных по инфляции в США в среду, а также заседание Банка Англии по денежно-кредитной политике в четверг, 11 мая.
В США в пятницу основные индексы акций прибавили 1,7-2,3% на фоне хороших данных с рынка труда страны, а также сильной квартальной отчетности Apple (+4,7%). Все три основных фондовых индекса увеличились впервые за пять дней.
В Азии в понедельник на рынках акций также преобладала позитивная динамика индексов за исключением просевшей Японии (японский Nikkei 225 снизился на 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,8%, южнокорейский Kospi - на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 1,8%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,2%), в Европе динамика смешанная (индекс DAX просел на 0,1%, CAC 40 прибавил 0,1%, биржи Великобритании закрыты в связи с выходным по случаю коронации короля Карла III), в США отмечается стагнация (S&P 500 и Nasdaq топчутся на уровне пятницы, Dow просел на 0,2%).
Рынок труда в США остается сильным, несмотря на существенное ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС). Это ослабило опасения в отношении рецессии в экономике США. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил на прошлой неделе, что американская экономика, вероятно, продолжит расти умеренными темпами в этом году и избежит рецессии.
Объем промышленного производства в ФРГ в марте упал на 3,4% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Федерального статистического управления страны (Destatis). Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали снижения на 1,3%.
На нефтяном рынке цены в понедельник продолжают восстанавливаться благодаря некоторому ослаблению опасений в отношении возможной рецессии в США.
Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $76,99 за баррель (+2,2% и +3,9% в пятницу), июньская цена WTI - $73,18 за баррель (+2,6% и +4,1% в пятницу).
Кроме того, трейдеры отмечают, что Китай наращивает закупки нефти, и спрос, вероятно, останется высоким в ближайшие несколько месяцев в связи с ростом туристической активности в стране.
В то же время запасы нефти в мире сокращаются, и эту проблему усугубит сокращение добычи странами ОПЕК+.
По итогам прошлой недели Brent подешевела на 6,3%, WTI - на 7,1%.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже упали после отсечки дивидендов акции банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-16,7%, до 139,89 рубля; дивиденды за 2022 год - 21,16 рубля на обыкновенную акцию), также подешевели бумаги ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (-14,2%), OR Group (MOEX: ORUP) (-10,3%), ПАО "Центр международной торговли" (MOEX: WTCM) (-7,8% и -10% "префы"), ПАО "ГИТ" (MOEX: GRNT) (-7%), расписки Softline (MOEX: SFTL) (-6,4%), банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (-3,3%).
Выросли бумаги ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+10,1%), "префы" ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (MOEX: MISB) (+6,5%), бумаги ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+4,5%), ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (+4,2%), "ЮТэйр" (MOEX: UTAR) (+3,2%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+3,1%), ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (+2,8%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 20,35 млрд рублей (из них 7,9 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,79 млрд рублей на бумаги ВТБ и 1,66 млрд рублей на акции "Газпрома").