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08 мая 2023 года 18:50

Котировки евробондов РФ в понедельник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на продолжившееся падение цен UST

Москва. 8 мая. Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на продолжившееся ценовое падение американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 3 базисных пункта - до 62,56% от номинала (доходность снизилась на 0,5 базисного пункта, до 9,98% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 64,89% от номинала (доходность - 9,38% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 5 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал всего на 1 базисный пункт - до 43,33% от номинала (его доходность не изменилась и составила 12,81% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене всего на 1 базисный пункт - до 43,68% от номинала (их доходность выросла на 3 базисных пункта - до 36,94% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подорожали за день на 4 базисных пункта - до 43,29% от номинала (их доходность снизилась на 1 базисный пункт и составила 28,17% годовых), в то время как евробонды РФ с погашением в 2029 году не изменились в цене - котировки остались на уровне 42,2% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт, составив 21,89% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подорожал на 7 базисных пунктов - до 88,92% от номинала (его доходность выросла на 1 базисный пункт и составила 35,59% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла за день на 1 базисный пункт, составив 65,83% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 8 мая была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом валютные гособлигации России практически никак не отреагировали на сообщения о готовящихся новых антироссийских санкциях.

Власти ЕС в рамках готовящегося 11-го пакета санкций в отношении РФ рассматривают вариант запрета на экспорт некоторых технологий и на использование ею некоторых объектов интеллектуальной собственности, сообщает в понедельник Bloomberg со ссылкой на ряд документов. "Предложения включают в себя внесение в санкционные списки примерно 70 человек и 30 организаций; расширение ограничений с товаров на права на объекты интеллектуальной собственности и на лицензии при их производстве", - передает агентство. Также ограничения должны затронуть больше СМИ, включая RT Balkan, и IT-компании, которые могут поставлять важнейшие технологии и программы российскому разведывательному сообществу. Также в ЕС хотят ужесточить правила в отношении перегрузки нефти с судна на судно в море и запретов на вход судов в порты ЕС.

Bloomberg напоминает, что ранее сообщал о проработке в ЕС запретов на транзит многих товаров через РФ, ограничений для судов, отключающих транспондеры, а также механизма, который смогут применять против третьих стран, помогающих России уклоняться от действия санкций. По данным агентства, в случае одобрения механизма в ЕС создадут два списка - стран, по мнению Евросоюза, дающих России возможности обходить санкции, и запрещенных к поставкам товаров. Первоначальная цель инициативы - сдержать третьи страны от помощи России. В случае неудачи страны-члены ЕС по единогласному решению смогут пополнять списки конкретными странами и товарами, запрещенными для вывоза туда.

Кроме того, в санкционные списки могут включить 35 структур из КНР, ОАЭ, Ирана, Армении, Узбекистана в связи с поставками товаров в Россию.

Представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер в понедельник заявил, что ЕК направила странам-членам ЕС предложения по 11-му пакету санкций в отношении РФ.

Котировки US Treasuries демонстрируют в понедельник умеренное снижение второй день подряд, отыгрывая публикацию в конце прошлой недели довольно сильных данных по американскому рынку труда. Эти данные усилили опасения участников рынка относительно возможного удлинения текущего периода высоких процентных ставок для борьбы с инфляцией в Соединенных Штатах. Доходности американских гособлигаций за два торговых дня выросли на 8-18 базисных пунктов, в том числе в понедельник на 4-6 базисных пунктов.

Количество рабочих мест в экономике США в апреле увеличилось на 253 тыс., свидетельствуют данные министерства труда. Согласно пересмотренным данным, в марте показатель вырос на 165 тыс., а не на 236 тыс., как сообщалось ранее. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали увеличения числа рабочих мест в прошлом месяце на 185 тыс., респонденты Trading Economics - на 180 тыс. Безработица в США в апреле снизилась до 3,4% с мартовских 3,5%. Аналитики ожидали ее подъема до 3,6%.

Теперь инвесторы ждут данных о динамике потребительских цен в США за апрель, которые будут обнародованы в среду. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагает, что инфляция в Штатах в прошлом месяце осталась на уровне марта - 5% в годовом выражении. Базовая инфляция (без учета цен на продукты питания и топливо), как ожидается, снизилась до 5,5% с 5,6%.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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