Freedom Finance Global рекомендует покупать акции Cummins с прогнозной ценой $295

Freedom Finance Global рекомендует покупать акции Cummins Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $295 за штуку, сообщается в обзоре аналитика Сергея Глинянова.

"Cummins вновь продемонстрировала сильные результаты благодаря устойчивости рыночных позиций. Компания планирует вывести на IPO свой бизнес по производству фильтров для коммерческого транспорта и спецтехники Atmus Filtration Technologies. С учетом операционных показателей за 2022 год этот бизнес может быть оценен минимум в $2 млрд, если исходить из стоимости материнской компании. На рынке США отсутствуют прямые конкуренты, специализирующиеся на выпуске фильтров для коммерческого транспорта, поэтому сравнительную оценку можно выполнить только на базе компаний, занимающиеся производством автомобильных деталей прочих категорий для вторичного рынка. В таком случае оценка может быть скорректирована. С учетом того что достаточно продолжительное время бизнес Atmus развивался под надзором мегакорпорации, которая способна сохранять финансовую стабильность в условиях макроэкономической неопределенности, оценка компании на размещении может оказаться выше, так как рынок способен заложить в нее сохранение устойчивости на операционном уровне, - указывает аналитик. - Cummins пока не делится планами относительно размера пакета, который будет предложен прочим инвесторам, неизвестно и куда компания будет инвестировать полученные от продажи денежные средства. Из вышедшего в начале апреля пресс-релиза следует, что более $1 млрд эмитент вложит в сеть предприятий по выпуску двигателей в штатах Индиана, Северная Каролина и Нью-Йорк. Инвестиции позволят модернизировать эти предприятия для поддержки производства двигателей, которые будут работать на низкоуглеродных видах топлива, включая природный газ, дизельное топливо и, в конечном итоге, водород в целях декарбонизации автомобильных грузовых перевозок".

Учитывая сильные квартальные результаты руководство Cummins повысило прогноз роста выручки и рентабельности EBITDA с 12-17% и 14,5-15,2% до 15-20% и 15-15,7% соответственно, отмечает Глинянов в материале.

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