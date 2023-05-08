Рубль умеренно снижается к основным валютам на фоне пониженной активности и опасений новых санкций

Москва. 8 мая. Доллар США, евро и китайский юань умеренно дорожают на Московской бирже в понедельник днем; рубль снижается к основным мировым валютам на фоне пониженной активности торгов в официальны выходной день в России и опасений относительно новых антироссийских санкций.

Курс доллара США составил 77,9525 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 57,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,2275 руб./EUR1, подорожав на 76,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 66 копеек - до 81,68 рубля. Курс китайского юаня подрос к этому моменту на 7,5 копейки - до 11,241 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару, евро и китайскому юаню в ходе дневных торгов на Московской бирже в понедельник на опасениях скорого объявления новых антироссийских санкций. При этом растущие цены на нефть и в целом позитивная динамика мировых рынков капитала не в состоянии противостоять давлению покупателей валюты в условиях пониженной активности участников рынка на бирже из-за официального выходного дня в России. Кроме того, сказывается и желание ряда игроков зафиксировать прибыль от роста нацвалюты, произошедшего с конца апреля.

В Евросоюзе рассматривается предложение о введении санкций в отношении китайских компаний, продающих России оборудование, которое, как считают в ЕС, может быть использовано военно-промышленным комплексом России, сообщила в воскресенье Financial Times. В новый, 11-й пакет антироссийских санкций, который послы стран ЕС намерены обсудить 10 мая, включены семь китайских компаний, занимающиеся полупроводниками, микрочипами и другой электронной продукцией.

Большинство мировых фондовых площадок в начале недели растут после вышедшего в пятницу воодушевившего глобальных инвесторов отчета по занятости в США. Таким образом, мировые рынки, в том числе цены на нефть, растут на надеждах, что Соединенным Штатам удастся избежать рецессии. Кроме того, рынки приветствуют риторику Федрезерва, члены которого все активнее говорят о вероятной "паузе" в цикле повышения ставок, а также о фундаментальной устойчивости американской экономики. Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард в пятницу заявил, что "разговоры о неизбежном падении экономики США сильно преувеличены".

Рынок труда в США остается сильными, несмотря на существенное ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС). Это ослабило опасения в отношении рецессии американской экономики. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил на прошлой неделе, что американская экономика, вероятно, продолжит расти умеренными темпами в этом году и избежит рецессии. Количество рабочих мест в экономике США в апреле увеличилось на 253 тыс., сообщило в пятницу министерство труда. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения всего на 180 тыс. Безработица в США в апреле снизилась до 3,4% с мартовских 3,5%. Между тем аналитики ожидали ее подъема до 3,6%.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном выросли в понедельник благодаря общему повышению "аппетита к риску" на мировых рынках. Европейские фондовые площадки также демонстрируют рост к середине дня на 0,2-1%. При этом фьючерсы на американские фондовые индексы прибавляют 0,2-0,3%, что говорит о вероятном сохранении позитивных настроений на биржах США в начале новой недели после заметного роста индексов в пятницу.

Цены на нефть усилили рост днем в понедельник в преддверии публикации ежемесячных обзоров ОПЕК и Управления по информации в области энергетики (EIA) Минэнерго США на этой неделе. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск в понедельник составила $77,16 баррель, что на 2,47% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросла к этому времени на 2,8%, до $73,34 за баррель. По итогам прошлой недели Brent подешевела на 6,3%, WTI - на 7,1%.

Позитивным для нефтяного рынка фактором стали опубликованные в пятницу данные по американскому рынку труда, показавшие, что он остается сильным, несмотря на существенное ужесточение денежно-кредитной политики ФРС. Кроме того, поддержку котировкам оказывают ослабление доллара США на мировом рынке Forex и ожидания решения о сокращении добычи по итогам очередного заседания ОПЕК, пишет Trading Economics. Трейдеры также ждут публикации ежемесячного прогноза EIA по рынку нефти во вторник и ежемесячного отчета ОПЕК в четверг.

Аналитики инвестиционного банка "Синара" полагают, что тренд на укрепление рубля в ближайшие месяцы сохранится, несмотря на откат курса доллара за последние пару недель почти на 10% с пиковых значений. По их мнению, "в июне начнут выплачивать дивиденды экспортеры, конвертируя свою валютную выручку, чтобы поделиться с акционерами. В этой связи дополнительный приток валюты на рынок может составить в эквиваленте 360 млрд рублей, что составляет 50% от совокупного объема дивидендных выплат, приходящихся на июнь. Кроме того, положительное влияние на курс рубля в мае окажет апрельский рост цены Urals за счет сужения дисконта, что усилит рост налоговых обязательств, которые уплачиваются в последние семь дней месяца. Нормирование покупок валюты "недружественными" нерезидентами, которые продают бизнесы в РФ, уже стабилизировало спрос на нее, став еще одним фактором, подтолкнувшим отечественную валюту к укреплению. При этом операции по продаже/покупке юаней по бюджетному правилу не окажут заметного влияния на рубль по причине малых объемов".

В силу того, что в России 8 мая официально является выходным днем, процентные ставки MosPrime Rate межбанковских кредитов в этот день не рассчитываются.