S&P 500 обладает шансами на рост к 4200п в ближайшее время - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500 обладает шансами на рост к уровню 4200 пунктов в ближайшее время, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Виталия Кононова.

"S&P 500 завершил торги 5 мая на отметке 4136 пунктов. Рост бенчмарка был обусловлен в первую очередь усилением волатильности в банковском секторе, а также успешными результатами Apple Inc. Индекс широкого рынка преодолел 20-дневную скользящую среднюю, а на протяжении месяца торговался выше 200-дневной. Это позитивный сигнал для "быков". Следующая значимая точка сопротивления для S&P 500 - уровень 4200 пунктов, выше которого не удалось закрепиться в прошлый раз", - указывает эксперт.

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