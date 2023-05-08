Рынок акций РФ утром растерял пятничный рост индекса МосБиржи

Москва. 8 мая. Рынок акций РФ утром в понедельник просел по большинству blue chips на фоне ожиданий новых антироссийских санкций Запада, в то время как внешние площадки и нефть подают позитивные сигналы; индекс МосБиржи просел ниже 2525 пунктов, растеряв весь коррекционный рост прошлой пятницы.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2524,4 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1024,88 пункта (-0,9%), цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 2,6%.

Доллар вырос до 77,7 рубля (+0,32 рубля).

В Евросоюзе рассматривается предложение о введении санкции в отношении китайских компаний, продающих России оборудование, которое, как считают в ЕС, может быть использовано военно-промышленным комплексом России, сообщила в воскресенье Financial Times. В новый, 11-й пакет антироссийских санкций, который послы стран ЕС намерены обсудить 10 мая, включены семь китайских компаний, занимающиеся полупроводниками, микрочипами и другой электронной продукцией.

Подешевели акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,4%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1,4%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,4%), бумаги "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,8% и -0,9% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,8%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,8%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,7%), акции ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4% и -0,3% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%).

Акции Сбербанка на Мосбирже можно купить последний день с дивидендами за 2022 год (25 рублей на акцию), в среду дивидендный "гэп" этих бумаг окажет давление на весь рынок.

Подорожали акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,1%).

В США в пятницу основные индексы акций прибавили 1,7-2,3% на фоне хороших данных с рынка труда страны, а также сильной квартальной отчетности Apple (+4,7%). Все три основных фондовых индекса увеличились впервые за пять дней.

По данным Минтруда США, количество рабочих мест в экономике страны в апреле увеличилось на 253 тыс. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения всего на 180 тыс.

Безработица в США в апреле снизилась до 3,4% с мартовских 3,5%. Между тем аналитики ожидали ее подъема до 3,6%.

Компания Apple во втором финансовом квартале, который завершился 1 апреля, сократила выручку на 3%, однако она превзошла ожидания экспертов. Apple также объявила о расширении программы выкупа акций на дополнительные $90 млрд и увеличении размера квартальных дивидендов на 1 цент - до 24 центов на бумагу.

В Азии в понедельник на рынках акций также преобладала позитивная динамика индексов за исключением просевшей Японии (японский Nikkei 225 снизился на 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,8%, южнокорейский Kospi - на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 1,8%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,4%), растет Европа (индексы DAX, CAC40 прибавляют по 0,1%, биржи Великобритании закрыты в связи с выходным по случаю коронации короля Карла III), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос в пределах 0,1%).

Позитивным фактором для инвесторов стали опубликованные в пятницу данные по американскому рынку труда, показавшие, что он остается сильным, несмотря на существенное ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС). Это ослабило опасения в отношении рецессии в экономике США. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил на прошлой неделе, что американская экономика, вероятно, продолжит расти умеренными темпами в этом году и избежит рецессии.

Объем промышленного производства в ФРГ в марте упал на 3,4% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Федерального статистического управления страны (Destatis). Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали снижения на 1,3%.

На нефтяном рынке цены утром в понедельник растут благодаря некоторому ослаблению опасений в отношении возможной рецессии в США.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $76,3 за баррель (+1,3% и +3,9% в пятницу), июньская цена WTI - $72,37 за баррель (+1,5% и +4,1% в пятницу).

Кроме того, трейдеры отмечают, что Китай наращивает закупки нефти, и спрос, вероятно, останется высоким в ближайшие несколько месяцев в связи с ростом туристической активности в стране.

В то же время запасы нефти в мире сокращаются, и эту проблему усугубит сокращение добычи странами ОПЕК+.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 6,3%, WTI - на 7,1%.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже просели после отсечки дивидендов акции банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-13,6%, до 145,1 рубля; дивиденды за 2022 год - 21,16 рубля на обыкновенную акцию), также подешевели бумаги OR Group (MOEX: ORUP) (-7,4%), ПАО "ГИТ" (MOEX: GRNT) (-6,1%), банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (-3,9%), расписки Softline (MOEX: SFTL) (-3,1%), бумаги ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (-2,8%).

Выросли бумаги ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+8,6%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+4,7%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+3,8%), ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (+3,3%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+2,3%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+1,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 5,7 млрд рублей (из них 2,07 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 652,26 млн рублей на бумаги "Газпрома" и 569,98 млн рублей на акции ВТБ).