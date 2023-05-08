"Мои Инвестиции" сохраняют долгосрочную позитивную оценку акций Positive Technologies

Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" сохраняют долгосрочную позитивную оценку Positive Technologies, любые вероятные коррекции в акциях эмитента - возможность для покупки, сообщается в обзоре.

"Начало года является сезонно слабым периодом для Positive Technologies, поэтому результаты первого квартала часто не показательны с точки зрения текущих трендов. Хотя в 1К23 отгрузки (то есть продажи) остались практически на уровне 1К22 и составили 1,2 млрд руб., менеджмент сохранил свой прогноз отгрузок по итогам всего 2023 года на уровне 20-25 млрд руб., что предполагает рост на 38-72% г/г. Отчасти такая динамика отгрузок в 1К23 была связана и с всплеском продаж в марте прошлого года, в то время как в январе-феврале отгрузки выросли на 87% г/г. Следует отметить, что отгрузки за 1К23 составили лишь 5-6% прогнозируемого компанией годового показателя, - отмечают эксперты. - Выручка за первый квартал текущего года увеличилась на 11% г/г - до 1,5 млрд руб. Компания получила убыток по скорр. EBITDA в 308 млн руб. против 261 млн руб. прибыли в первом квартале прошлого года. Причинами отрицательной скорр. EBITDA стали увеличение инвестиций в разработку новых продуктов, а также расширение команды экспертов в сфере информационной безопасности. При этом также стоит отметить, что сезонность в большей степени влияет на продажи, в то время как расходы распределены по году более равномерно, вследствие чего наблюдается снижение маржинальности в начале года".

"Мы считаем, что у Positive Technologies сохраняются перспективы высокого роста - в среднем около 40% в год на горизонте ближайших пяти лет на фоне растущего спроса на российские решения в сфере информационной безопасности и запуска новых продуктов. Активное развитие бизнеса на зарубежных рынках также может способствовать ускорению темпов роста, - указывают аналитики Владимир Беспалов, Софья Стрельцова и Полина Панина. - В более краткосрочной перспективе потенциальным триггером для акций может стать проведение ежегодного киберфестиваля Positive Hack Days, в рамках которого 19 мая пройдет "День инвестора". Мы не исключаем, что на этом мероприятии представители эмитента могут рассказать про коммерческий запуск продаж первого метапродукта Maxpatrol O2 и поделиться более подробными планами международной экспансии".

"По нашим оценкам, Positive Technologies сейчас торгуется на уровне 8,7x EV/EBITDA за 2023 год, что в целом привлекательно для такой быстрорастущей компании. Сохраняем долгосрочный позитивный взгляд на эмитента. Мы бы также рассматривали любые возможные коррекции в акциях как возможность для покупки", - заключают эксперты.

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