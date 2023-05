Фондовые индексы США в пятницу выросли впервые за пять дней

Рынок акций США вырос в пятницу. Фондовые индексы стран АТР в основном растут в понедельник. Цены на нефть поднимаются на торгах в понедельник.

Американский рынок акций вырос в пятницу благодаря хорошим данным с рынка труда страны, а также сильной квартальной отчетности Apple Inc. (SPB: AAPL).

Все три основных фондовых индекса увеличились впервые за пять дней. По итогам всей недели Dow Jones Industrial Average потерял 1,2%, S&P 500 - 0,8%, в то время как Nasdaq прибавил 0,1%.

В конце трудной недели инвесторы готовы были перевести дыхание, полагает главный исполнительный директор IG North America Джей Джей Кинахан. "После четырехдневной полосы снижения я не удивлен, увидев движение вверх, особенно после отчетности Apple", - приводит его слова издание MarketWatch.

Количество рабочих мест в экономике США в апреле увеличилось на 253 тыс., сообщило в пятницу министерство труда. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения всего на 180 тыс.

Безработица в США в апреле снизилась до 3,4% с мартовских 3,5%. Между тем аналитики ожидали ее подъема до 3,6%.

Котировки акций Apple увеличились на 4,7%. Компания во втором финансовом квартале, который завершился 1 апреля, сократила выручку на 3%, однако она превзошла ожидания экспертов. Apple также объявила о расширении программы выкупа акций на дополнительные $90 млрд и увеличении размера квартальных дивидендов на 1 цент - до 24 центов на бумагу.

Стоимость Coinbase Global (SPB: COIN) взлетела на 18,3%. Оператор крупнейшей в США криптовалютной биржи завершил первый квартал с чистым убытком, но показатель оказался лучше консенсус-прогноза.

Туристический онлайн-холдинг Expedia Group (SPB: EXPE) в январе-марте увеличил выручку на 18%, показатель немного превысил ожидания рынка. Акции компании подорожали на 4,9%.

Кроме того, выросли в цене акции Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 1,7%, Boeing Co. (SPB: BA) - 0,65%, Chevron Corp. (SPB: CVX) - на 2,55%, International Business Machines (SPB: IBM) - 0,9%, Tesla (SPB: TSLA) - 5,5%.

В то же время котировки акций Lyft Inc. (SPB: LYFT) рухнули более чем на 19%. Сервис заказа такси в январе-марте получил выручку выше ожиданий, но прогноз на текущий период разочаровал инвесторов.

Booking Holdings (SPB: BKNG), оператор онлайн-сервисов для планирования путешествий, завершил первый квартал с чистой прибылью и увеличил выручку на 40%. Однако скорректированная EBITDA не оправдала прогнозов. Бумаги компании подешевели на 1,3%.

Dow Jones Industrial Average в пятницу увеличился на 546,64 пункта (на 1,65%) и составил 33674,38 пункта. Лидерами роста котировок среди компонентов индекса помимо Apple стали акции Walt Disney Co. (SPB: DIS), подорожавшие на 3,15%, а также Visa Inc. (SPB: V) и Salesforce Inc. (SPB: CRM) - на 2,7%.

Значение Standard & Poor''s 500 повысилось за день на 75,03 пункта (на 1,85%) - до 4136,25 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам торгов подскочил на 269,01 пункта (на 2,25%) и завершил сессию на отметке 12235,41 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном растут в понедельник благодаря общему повышению аппетита к риску на мировых рынках.

Позитивным фактором для инвесторов стали опубликованные в пятницу данные по американскому рынку труда, показавшие, что он остается сильным, несмотря на существенное ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС). Это ослабило опасения в отношении рецессии в экономике США. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил на прошлой неделе, что американская экономика, вероятно, продолжит расти умеренными темпами в этом году и избежит рецессии.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite прибавляет 1,7% в ходе торгов, гонконгский Hang Seng - 0,8%.

Лидерами подъема в Китае стали акции финкомпаний: стоимость бумаг CNPC Capital выросла на 8,3%, Ping An Insurance - на 1,4%, Agricultural Bank of China - на 5,8%, Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) - на 5,2%, China Minsheng Bank - на 5,8%.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на ряд важных статданных по экономике КНР. Так, во вторник будет обнародован отчет о внешней торговле за апрель, а в четверг - данные о динамике потребительских цен и цен производителей за прошлый месяц.

В Гонконге также дорожают акции финкомпаний, в том числе China Construction Bank (+2,2%) и Bank of Communications (+2,2%).

В то же время стоимость бумаг Tencent (SPB: 700) Holdings опустилась на 1,2%, Meituan (SPB: 3690) - на 1,5%, Hong Kong Exchanges - на 0,3%.

Японский рынок, открывшийся в понедельник после длинных выходных, снижается. Индекс Nikkei 225 теряет 0,6%.

Стоимость бумаг Mitsubishi UFJ Financial Group подешевели в ходе торгов на 1,6%, Sony Group - на 1,8%, Fast Retailing - на 2,8%, SoftBank Group на 1%, Shiseido Co. - на 4,8%.

Южнокорейский KOSPI прибавляет 0,46% в ходе торгов, австралийский S&P/ASX 200 - 0,69%.

Акции австралийской Westpac Banking Corp. подорожали на 1,6% благодаря сильной отчетности финкомпании за первое финполугодие.

Цены на нефть поднимаются в понедельник благодаря некоторому ослаблению опасений в отношении возможной рецессии.

Позитивным для рынка фактором стали опубликованные в пятницу данные по американскому рынку труда, показавшие, что он остается сильным, несмотря на существенное ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС).

"В последнее время цены на нефть падали из-за опасений рецессии в мире, однако сильные данные по рынку труда, а также позитивные комментарии руководителей центробанков позволяют надеяться на то, что рецессии в этом году удастся избежать", - сказал главный аналитик CompareBroker.io Джамил Ахмад, слова которого приводит Market Watch.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил на прошлой неделе, что американская экономика, вероятно, продолжит расти умеренными темпами в этом году и избежит рецессии.

Кроме того, трейдеры отмечают, что Китай наращивает закупки нефти, и спрос, вероятно, останется высоким в ближайшие несколько месяцев в связи с ростом туристической активности в стране.

В то же время запасы нефти в мире сокращаются, и эту проблему усугубит сокращение добычи странами ОПЕК+.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 мск в понедельник составляет $75,7 баррель, что на $0,4 (0,53%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. В пятницу эти контракты подорожали на $2,8 (3,9%) - до $75,3 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени на $0,43 (0,6%), до $71,77 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов выросла на $2,78 (4,1%), до $71,34 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 6,3%, WTI - на 7,1%.

"Падение рынка на прошлой неделе было гораздо более существенным, чем можно было предположить, судя по балансу спроса и предложения на рынке, - говорит аналитик Citigroup Inc. Эд Морзе. - Можно ожидать сокращения запасов нефти, учитывая приближение летнего сезона, в ходе которого спрос вырастет".