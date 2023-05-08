Ключевые события понедельника в РФ и мире - БКС Экспресс

Аналитики БКС Экспресс обращают внимание на ключевые события понедельника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- Последний день торгов акций Сбербанка с дивидендами;

- Публикация отчетностей PayPal Holdings, Palantir Technologies, Lucid;

- Заседание генерального совета Всемирной торговой организации 8-9 мая;

- Индекс доверия инвесторов Sentix за май (еврозона, 11:30 МСК);

- Индекс тенденций на рынке труда США (17:00 МСК);

- Объем оптовых продаж США (17:00 МСК);

- Выступление представителя ЕЦБ Лейна (17:00 МСК)

- Публикация данных потребительской инфляции в США (18:00 МСК).

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