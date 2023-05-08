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Главная / Мнения аналитиков / Ключевые события понедельника в РФ и мире - БКС Экспресс
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08 мая 2023 года 10:11
Ключевые события понедельника в РФ и мире - БКС Экспресс
Аналитики БКС Экспресс обращают внимание на ключевые события понедельника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - Последний день торгов акций Сбербанка с дивидендами; - Публикация отчетностей PayPal Holdings, Palantir Technologies, Lucid; - Заседание генерального совета Всемирной торговой организации 8-9 мая; - Индекс доверия инвесторов Sentix за май (еврозона, 11:30 МСК); - Индекс тенденций на рынке труда США (17:00 МСК); - Объем оптовых продаж США (17:00 МСК); - Выступление представителя ЕЦБ Лейна (17:00 МСК) - Публикация данных потребительской инфляции в США (18:00 МСК). Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
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08 мая 2023 года 10:38
Вероятен подъем мировых цен на медь до $4,3 за фунт в июле-декабре текущего года, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "Поскольку риски наступления рецессии очень велики, можно прогнозировать снижение мировых цен на медь во II квартале 2023 года до $3,59 за фунт (минус 7,8%).... читать дальше
.08 мая 2023 года 09:48
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет сдержанную оценку перспектив акций "Позитив Технолоджиз", рекомендация - "держать" с прогнозной стоимостью 2000 рублей за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 19% от текущего уровня, сообщается в обзоре аналитиков. "Компания... читать дальше
.08 мая 2023 года 09:26
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Vertex Pharmaceuticals с прогнозной стоимостью на уровне $410,7 за штуку на май 2024 года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Акции биотехнологической компании за последние двенадцать месяцев обогатили инвесторов на 27% в... читать дальше
.08 мая 2023 года 09:10
Возможен небольшой рост на российском рынке акций на торгах в понедельник благодаря в целом неплохому внешнему фону, считает эксперт БКС Экспресс Павел Гаврилов. "Российский рынок акций на предыдущей сессии показал смешанную динамику. В начале пятницы индекс Мосбиржи смог обновить максимум... читать дальше
.08 мая 2023 года 09:01
Москва. 8 мая. Изменения доллара США и китайского юаня на старте торгов понедельника на Московской бирже незначительные, рубль стабилен к основным мировым валютам на фоне пониженной активности торгов в официальный праздничный день и отсутствия сильных драйверов для движения в ту или иную сторону. читать дальше
.05 мая 2023 года 19:50
Рынок акций РФ на межпраздничкой короткой неделе скорректировался вниз по индексу Мосбиржи вслед за упавшей нефтью и просевшими внешними фондовыми площадками на опасениях мировой рецессии в условиях сохраняющейся жесткой монетарной политики центробанков (Федрезерв США и Европейский ЦБ на неделе в очередной раз повысили ключевые ставки). Индекс Мосбиржи локально падал к уровню почти месячной давности, после чего в пятницу немного скорректировался вместе с нефтью. читать дальше
.05 мая 2023 года 19:45
Москва. 5 мая. Рынок акций РФ в пятницу подрос в рамках коррекции вместе с мировыми фондовыми площадками и нефтью (Brent поднялась к $75 за баррель), подогретыми сильной статистикой по рынку труда США за апрель; лидировали в росте бумаги финансового сектора во главе с ВТБ (+1,9%). читать дальше
.05 мая 2023 года 19:29
Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю боковую динамику на фоне смешанных настроений в секторе UST
Москва. 5 мая. Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали за неделю боковую динамику на фоне смешанных настроений в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ немного сузились, а для ряда бумаг - расширились. читать дальше
.05 мая 2023 года 19:29
Рубль по итогам пятницы заметно откатился от внутридневных максимумов к доллару и евро перед длительными выходными днями
Москва. 5 мая. Доллар США и евро сократили темпы падения, но все равно завершили сессию в заметном минусе на Московской бирже по итогам пятницы; при этом ранее в ходе торгов они обновили месячные минимумы. Рубль укрепился к бивалютной корзине, хотя и отошел от внутридневных максимумов с учетом фиксации прибыли перед длительными праздничными выходными днями. читать дальше
.05 мая 2023 года 19:00
Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Qualcomm Inc. с целевой ценой $165 за штуку, что предполагает потенциал роста 55% от текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Акции производителя полупроводников Qualcomm упали на 7% после... читать дальше
.05 мая 2023 года 18:40
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Agricultural Bank of China (AgriBank) класса H с целевой ценой HKD3,40 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 7,3%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Мы положительно оцениваем долгосрочные перспективы бизнеса... читать дальше
.05 мая 2023 года 18:22
Акции Сбербанка, Polymetal и "РусАгро" будут интересны на следующей неделе, полагает эксперт БКС Экспресс Дмитрий Пучкарев. Сбербанк выплатит на следующей неделе дивиденды за 2022 год. 8 мая бумаги будут торговаться последний день с дивидендами, 10 мая торги откроются с дивидендным гэпом. По... читать дальше
.05 мая 2023 года 18:03
Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 2500-2550п на следующей неделе - Freedom Finance Global
Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 2500-2550 пунктов на следующей неделе, курс рубля может ослабнуть до 80 руб./$1, считает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко. "Впервые с середины февраля российский фондовый рынок... читать дальше
.05 мая 2023 года 17:39
инам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций крупнейшего в США оператора магистральных сетей American Electric Power с прогнозной стоимостью на уровне $109 (предполагаемый потенциал роста составляет 19%) и калифорнийской коммунальной компании Sempra Energy с прогнозной стоимостью на уровне... читать дальше
.05 мая 2023 года 17:16
Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций Apple Inc. до $180 за штуку на фоне умеренно позитивной оценки результатов эмитента за первый квартал 2023 года, рекомендация - "покупать", сообщается в комментарии инвестиционной компании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов... читать дальше
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