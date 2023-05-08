"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Vertex Pharmaceuticals с прогнозной стоимостью на уровне $410,7 за штуку на май 2024 года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Акции биотехнологической компании за последние двенадцать месяцев обогатили инвесторов на 27% в условиях падающего рынка. При этом бумага остается фундаментально недооцененной. Vertex располагает весьма амбициозной линейкой экспериментальных препаратов и регулярно дает поводы для оптимизма инвесторам - за последний месяц компания получила как минимум три значимых одобрения от регулятивных органов в сфере лекарств. Эмитент способен вывести на рынок не один блокбастер в ближайшие годы", - указывает ведущий аналитик отдела анализа акций Зарина Саидова.

Vertex Pharmaceuticals - американская биотехнологическая компания, специализирующаяся на препаратах для лечения муковисцидоза (кистозного фиброза).

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