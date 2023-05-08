08 мая 2023 года 09:01
Рубль утром стабилен относительно доллара и юаня на фоне отсутствия заметных стимулов к движению
Москва. 8 мая. Изменения доллара США и китайского юаня на старте торгов понедельника на Московской бирже незначительные, рубль стабилен к основным мировым валютам на фоне пониженной активности торгов в официальный праздничный день и отсутствия сильных драйверов для движения в ту или иную сторону.
По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 77,3525 руб./$1 (-2,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 53,18 коп. выше уровня действующего официального курса.
Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже всего на 0,4 коп. - до 11,17 рубля.
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует едва заметные изменения к доллару и юаню на старте торгов 8 мая в отсутствие сильных драйверов для движения в ту или иную сторону. При этом ситуация на мировых рынках капитала в целом неоднозначная для российского рынка - мировые цены на нефть продолжают подрастать, в то время как на фондовых биржах Азиатско-Тихоокеанского региона наблюдаются смешанные настроения. Активность торгов на внутреннем валютном рынке 8 мая пониженная в связи с официальным выходным днем в России.
Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $75,42 за баррель, что на 0,16% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $71,5 за баррель, что на 0,22% выше итогового значения предыдущей сессии.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе утренних торгов в понедельник демонстрируют смешанную динамику. Так, китайский CSI 300 подрастает на 1,5%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,8%, австралийский индекс S&P/ASX 200 растет на 0,7%. Вместе с тем японский Nikkei 225 теряет 0,7%. При этом фьючерсы на американские фондовые индексы снижаются в пределах 0,1% в рамках коррекции после заметного роста в конце прошлой недели.
Американский рынок акций вырос в пятницу благодаря хорошим данным с рынка труда страны, а также сильной квартальной отчетности Apple. Все три основных фондовых индекса увеличились впервые за пять дней. Котировки акций Apple увеличились на 4,7%. Компания во втором финансовом квартале, который завершился 1 апреля, сократила выручку на 3%, однако она превзошла ожидания экспертов. Apple также объявила о расширении программы выкупа акций на дополнительные $90 млрд и увеличении размера квартальных дивидендов на 1 цент - до 24 центов на бумагу.
Количество рабочих мест в экономике США в апреле увеличилось на 253 тыс., сообщило в пятницу министерство труда. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения всего на 180 тыс. Безработица в США в апреле снизилась до 3,4% с мартовских 3,5%. Между тем аналитики ожидали ее подъема до 3,6%.
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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08 мая 2023 года 10:38
Вероятен подъем мировых цен на медь до $4,3 за фунт в июле-декабре текущего года, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
"Поскольку риски наступления рецессии очень велики, можно прогнозировать снижение мировых цен на медь во II квартале 2023 года до $3,59 за фунт (минус 7,8%).... читать дальше
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08 мая 2023 года 10:11
алитики БКС Экспресс обращают внимание на ключевые события понедельника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:
- Последний день торгов акций Сбербанка с дивидендами;
- Публикация отчетностей PayPal Holdings, Palantir Technologies, Lucid;
- Заседание генерального совета... читать дальше
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08 мая 2023 года 09:48
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет сдержанную оценку перспектив акций "Позитив Технолоджиз", рекомендация - "держать" с прогнозной стоимостью 2000 рублей за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 19% от текущего уровня, сообщается в обзоре аналитиков.
"Компания... читать дальше
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08 мая 2023 года 09:26
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Vertex Pharmaceuticals с прогнозной стоимостью на уровне $410,7 за штуку на май 2024 года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.
"Акции биотехнологической компании за последние двенадцать месяцев обогатили инвесторов на 27% в... читать дальше
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08 мая 2023 года 09:10
Возможен небольшой рост на российском рынке акций на торгах в понедельник благодаря в целом неплохому внешнему фону, считает эксперт БКС Экспресс Павел Гаврилов.
"Российский рынок акций на предыдущей сессии показал смешанную динамику. В начале пятницы индекс Мосбиржи смог обновить максимум... читать дальше
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05 мая 2023 года 19:50
Рынок акций РФ на межпраздничкой короткой неделе скорректировался вниз по индексу Мосбиржи вслед за упавшей нефтью и просевшими внешними фондовыми площадками на опасениях мировой рецессии в условиях сохраняющейся жесткой монетарной политики центробанков (Федрезерв США и Европейский ЦБ на неделе в очередной раз повысили ключевые ставки). Индекс Мосбиржи локально падал к уровню почти месячной давности, после чего в пятницу немного скорректировался вместе с нефтью. читать дальше
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05 мая 2023 года 19:45
Москва. 5 мая. Рынок акций РФ в пятницу подрос в рамках коррекции вместе с мировыми фондовыми площадками и нефтью (Brent поднялась к $75 за баррель), подогретыми сильной статистикой по рынку труда США за апрель; лидировали в росте бумаги финансового сектора во главе с ВТБ (+1,9%). читать дальше
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05 мая 2023 года 19:29
Москва. 5 мая. Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали за неделю боковую динамику на фоне смешанных настроений в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ немного сузились, а для ряда бумаг - расширились. читать дальше
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05 мая 2023 года 19:29
Москва. 5 мая. Доллар США и евро сократили темпы падения, но все равно завершили сессию в заметном минусе на Московской бирже по итогам пятницы; при этом ранее в ходе торгов они обновили месячные минимумы. Рубль укрепился к бивалютной корзине, хотя и отошел от внутридневных максимумов с учетом фиксации прибыли перед длительными праздничными выходными днями. читать дальше
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05 мая 2023 года 19:00
Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Qualcomm Inc. с целевой ценой $165 за штуку, что предполагает потенциал роста 55% от текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.
"Акции производителя полупроводников Qualcomm упали на 7% после... читать дальше
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05 мая 2023 года 18:40
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Agricultural Bank of China (AgriBank) класса H с целевой ценой HKD3,40 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 7,3%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.
"Мы положительно оцениваем долгосрочные перспективы бизнеса... читать дальше
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05 мая 2023 года 18:22
Акции Сбербанка, Polymetal и "РусАгро" будут интересны на следующей неделе, полагает эксперт БКС Экспресс Дмитрий Пучкарев.
Сбербанк выплатит на следующей неделе дивиденды за 2022 год. 8 мая бумаги будут торговаться последний день с дивидендами, 10 мая торги откроются с дивидендным гэпом. По... читать дальше
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05 мая 2023 года 18:03
Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 2500-2550 пунктов на следующей неделе, курс рубля может ослабнуть до 80 руб./$1, считает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.
"Впервые с середины февраля российский фондовый рынок... читать дальше
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05 мая 2023 года 17:39
инам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций крупнейшего в США оператора магистральных сетей American Electric Power с прогнозной стоимостью на уровне $109 (предполагаемый потенциал роста составляет 19%) и калифорнийской коммунальной компании Sempra Energy с прогнозной стоимостью на уровне... читать дальше
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05 мая 2023 года 17:16
Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций Apple Inc. до $180 за штуку на фоне умеренно позитивной оценки результатов эмитента за первый квартал 2023 года, рекомендация - "покупать", сообщается в комментарии инвестиционной компании.
Настоящее сообщение содержит мнение специалистов... читать дальше
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