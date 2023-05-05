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Рынок акций РФ в пятницу подрос вместе с миром в рамках коррекции, но неделю завершил снижением

Москва. 5 мая. Рынок акций РФ в пятницу подрос в рамках коррекции вместе с мировыми фондовыми площадками и нефтью (Brent поднялась к $75 за баррель), подогретыми сильной статистикой по рынку труда США за апрель; лидировали в росте бумаги финансового сектора во главе с ВТБ (+1,9%).

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2538,24 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1033,68 пункта (+1,5%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1,9%.

Доллар к 18:50 МСК просел до 77,4 рубля (-0,66 рубля).

За неделю индекс МосБиржи упал на 3,7%, индекс РТС подрос на 0,01% на фоне снижения доллара на 2,85 рубля.

Подорожали в пятницу акции ВТБ (+1,9%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,1% и +0,4% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8% и +1,3% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,1%).

Подешевели акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,1%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, поддержкой рынку акций РФ в пятницу выступили восстановительный рост цен на нефть и относительно благоприятный внешний фон; сдерживались покупки "фактором пятницы" и укреплением рубля.

Среднесрочный тренд по российским акциям остается растущим, однако краткосрочно индекс МосБиржи может понести очередные умеренные потери из-за дивидендного "гэпа" в акциях Сбербанка (одномоментные потери индекса могут составить до 1,5%), а также геополитики. По данным СМИ, на будущей неделе послы стран ЕС могут обсудить 11-й пакет антироссийских санкций.

Вместе с тем, нефтяные цены в ближайшее время могут попробовать закрепиться выше отметки $75 за баррель Brent. Помочь сырьевым активам может относительная слабость доллара к основным валютам. Правда, в случае дальнейшего роста цен на нефть рубль может продолжить укрепляться в направлении 76 руб./$1, что будет сдерживать динамику акций экспортеров. Прогноз по индексу МосБиржи на 8 мая - 2500-2600 пунктов, полагает Бахтин.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ в пятницу подрос на фоне стабилизации настроений за рубежом и возвращения покупок в отдельные акции. Неделя на российском рынке в целом отметилась закрытием дивидендного реестра по бумагам "НОВАТЭКа", некоторым усилением геополитической напряженности после атаки дронов на кремлевскую резиденцию президента РФ, а также локальными минимумами цен на нефть, в том числе ввиду продолжения обвала акций региональных банков США. Указанные факторы помогли рублевому индексу МосБиржи снять перекупленность, при этом дальнейшее направление движения будет зависеть как от внутренних, так и от внешних драйверов. Акции Сбербанка по ходу недели скорректировались от пиков с февраля 2022 года, но в целом перед закрытием дивидендного реестра смотрятся уверенно.

В Европе индексы подросли, стабилизируясь после очередного повышения процентных ставок ЕЦБ накануне, в том числе благодаря оптимистичным квартальным результатам таких компаний, как Adidas. Макроэкономические данные при этом показали падение розничных продаж еврозоны в марте на 3,8% г/г (прогнозировалось -3,1%) вслед за снижением на 2,4% месяцем ранее.

Нефть в конце недели локально скорректировалась вверх. На следующей неделе ОПЕК опубликует свой ежемесячный отчет, прогнозы по спросу и предложению на нефть в котором могут повлиять на общие настроения, полагает аналитик.

Отчет по рынку труда США за апрель оказался лучше ожиданий, что, по идее, должно усилить страхи более длительного сохранения процентных ставок ФРС на высоком уровне, полагает Кожухова.

По словам заместителя директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгия Ващенко, впервые с середины февраля российский фондовый рынок продемонстрировал за неделю умеренную нисходящую коррекцию.

"Впереди еще закрытие реестра Сбербанка на дивиденды - это отбросит рынок вниз еще примерно на 1,5%. Затем можно ожидать, что инвесторы проявят интерес к покупкам. Других важных событий на российском рынке на предстоящей неделе не ожидается", - полагает он.

"Мы ожидаем смешанную торговую динамику на предстоящей неделе, ориентир по индексу МосБиржи - диапазон 2500-2550 пунктов. Пара USD/RUB может вернуться к 80 руб./$1. Средняя стоимость нефти марки Urals с начала года находится вблизи $51 за баррель, что не способствует укреплению рубля", - считает Ващенко.

Как отмечает аналитик УК "Первая" Иван Капустянский, снижение индекса МосБиржи на уходящей неделе было обусловлено распродажами на нефтяном рынке, а также негативным внешним фоном. В свою очередь, рост индекса РТС поддержало сильное укрепление рубля. Индекс МосБиржи нащупал поддержку в диапазоне 2520-2540 пунктов, где может начаться стабилизация, при этом основной среднесрочный восходящий тренд остается актуальным.

Слабая динамика внешних рынков на неделе была связана с заседанием ФРС США - регулятор ожидаемо повысил ставку до диапазона 5-5,25% и намекнул на паузу в ее дальнейшем повышении. Однако сделанные регулятором заявления не смогли успокоить инвесторов, что ставит американский фондовый рынок под угрозу возвращения к снижению. Делать выводы о завершении периода ужесточения монетарной политики при этом преждевременно. Настораживает неудержимое желание регулятора снизить инфляцию до целевых 2%, при том, что инфляция не растет и не снижается (базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США PCE, на который ориентируется ФРС, остается в диапазоне 4,6-4,7% с начала 2023 года). Риски роста инфляции остаются, поэтому, если цены снова пойдут вверх, ФРС, вероятно, продолжит повышать ставку в ущерб экономике, полагает аналитик.

Нефтяной рынок на неделе оставался под давлением страхов в отношении замедления мировой экономики. Неуверенный оптимизм вернулся лишь под конец недели, когда завершилось заседание ФРС. Также важным событием для нефтяных рынков стало начало сокращения добычи нефти в рамках договоренности группы ОПЕК+, отмечает Капустянский.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, укрепление рубля традиционно негативно отражается на акциях металлургов. При этом в бумагах нефтяников все же доминировали покупатели, которые реагируют на рост цены нефти более чем на 2%. Позитив в акциях банков может также частично объясняться укреплением рубля. То есть усиление рублевой позиции финансовых организаций воспринимается рынком в качестве положительного момента.

Пятница - последний день для попадания в дивидендный реестр акций банка "Санкт-Петербург (MOEX: BSPB). В понедельник, 8 мая, бумаги Сбербанка также будут торговаться последний день с дивидендами. Относительно последнего можно предположить открытие рынка с разрывом вниз 10 мая.

Нефть дорожает на фоне двух идей. Во-первых, тревоги относительно спроса из-за слабости экономик Европы и США могут быть преувеличены. Во-вторых, низкие цены на нефть способны спровоцировать дополнительное сокращение производства в ОПЕК+. Как минимум, в МВФ считают, что Саудовской Аравии необходима нефть по $80-90 за баррель для балансировки бюджета. Схожие бюджетные запросы существуют у других арабских производителей. Наконец, решение ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи на 1,16 млн б/с начинает реализовываться уже в мае. То есть ситуация с предложением в рамках высокого летнего сезона может существенно ухудшиться в ближайшее время. Также с рынка уйдут излишки российских поставок, которые были отложены в зимний период на фоне вступления в силу ценовых ограничений G7 и Евросоюза, полагает Кочетков.

Рынок труда в США остается сильным. С одной стороны, это сигнал на продолжение цикла ужесточения монетарной политики ФРС. Однако, с другой - это сильный сигнал для нефтяного спроса, считает аналитик.

В Азии в пятницу отмечалась смешанная динамика индексов акций (австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,3%, китайский Shanghai Composite просел на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,5%), растут Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX растут на 1-1,4%) и США (индексы прибавляют 1,1-1,7% во главе с Nasdaq).

Биржи Южной Кореи и Японии в пятницу были закрыты в связи с празднованием Дня детей.

Объем заказов промышленных предприятий Германии в марте упал на 10,7% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства экономики. Падение показателя стало рекордным с апреля 2020 года. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал значительно более умеренное сокращение, на 2,2%.

Розничные продажи в еврозоне в марте понизились на 1,2% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Eurostat). Опрошенные Bloomberg аналитики прогнозировали снижение показателя на 0,2%.

По данным Минтруда США, количество рабочих мест в экономике страны в апреле увеличилось на 253 тыс. Согласно пересмотренным данным, в марте показатель вырос на 165 тыс., а не на 236 тыс., как сообщалось ранее.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали увеличения числа рабочих мест в апреле на 185 тыс., респонденты Trading Economics - на 180 тыс.

Безработица в США в апреле снизилась до 3,4% при прогнозах роста до 3,6% с мартовских 3,5%.

По оценкам аналитиков "Интерфакс-ЦЭА", сильный рынок труда в США говорит о сохраняющемся потенциале роста американского ВВП, несмотря на все предыдущие повышения ставки Федрезервом.

На нефтяном рынке цены в пятницу корректируются вверх, несмотря на опасения в отношении мировой экономики и спроса на энергоресурсы после повышения ставок в США и еврозоне на 0,25 п.п.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $74,96 за баррель (+3,4% и +0,2% накануне), июньская цена WTI - $71,01 за баррель (+3,6% и -0,1% в четверг).

Стало известно, что Саудовская Аравия в июне повысит цены на нефть с поставкой в европейские страны, а цены для азиатских покупателей будут снижены. Цены на нефть с поставкой в США в следующем месяце не изменятся, за исключением сорта Arab Light, цена которого снизится на $0,5 за баррель, сообщила госкомпания Saudi Aramco.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в пятницу выросли акции ПАО "Костромская сбытовая компания" (MOEX: KTSB) (+8% и +7,3% "префы"), "префы" ТКЗ "Красный котельщик" (MOEX: KRKO) (+6,4%), акции ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+5,7%), ПАО "Ренессанс страхование" (MOEX: RENI) (+5,6%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+5,6%), банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (+5,4%), расписки Softline (MOEX: SFTL) (+3,8%).

Чистая прибыль ПАО "ЭЛ5-Энерго" (MOEX: ELFV) (+1,8%) по РСБУ в I квартале 2023 года выросла на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,53 млрд руб., следует из отчета компании. Выручка составила 14,61 млрд руб. (+3,4%).

Просели акции ПАО "Центр международной торговли" (MOEX: WTCM) (-7%), OR Group (MOEX: ORUP) (-6,3%), "ИК Русс-Инвест" (MOEX: RUSI) (-6,1%), ПАО "ГИТ" (MOEX: GRNT) (-5,8%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (-5,5%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-4%).

Совет директоров "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (-1,4%) 11 мая рассмотрит рекомендации по дивидендам за 2022 год, сообщила компания.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 35,45 млрд рублей (из них 11,91 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,35 млрд рублей на бумаги ВТБ и 3,13 млрд рублей на акции "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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