.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ на неделе скорректировался вниз вслед за нефтью на опасениях мировой рецессии
.
ГЛАВНОЕ
В марте промпроизводство в РФ выросло на 1,2%
Промпроизводство в РФ в марте выросло на 1,2%, после снижения на 1,7% в феврале, сообщил Росстат. Данные оказались сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших сокращение на 1,4%. Рост промпроизводства зафиксирован впервые с марта прошлого года
 
Рост ВВП РФ в 2023 году может превысить прогноз в 1,2% - Решетников
Прогноз Минэкономразвития по росту ВВП РФ в 2023 году на уровне 1,2% носит скорее консервативный характер, так как используется для расчета бюджета и должен учитывать многие риски, по факту рост может оказаться выше, заявил глава Минэкономразвития...
 
Власти и бизнес обсудят режим раскрытия корпоративной информации
Власти и бизнес начали обсуждать продление периода неразглашения корпоративной отчетности, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники. Льготный режим, позволивший эмитентам временно снизить прозрачность, был введен весной в составе пакета мер по...
 
Поддельные товары предлагают уничтожать
Производители предлагают уничтожать фальсифицированные товары - это касается всего спектра промышленной и потребительской продукции, от изготовления труб до продуктов питания. Об этом говорится в поправках в закон "О техническом регулировании",...
 
05 мая 2023 года 19:50

Рынок акций РФ на неделе скорректировался вниз вслед за нефтью на опасениях мировой рецессии

Рынок акций РФ на межпраздничкой короткой неделе скорректировался вниз по индексу Мосбиржи вслед за упавшей нефтью и просевшими внешними фондовыми площадками на опасениях мировой рецессии в условиях сохраняющейся жесткой монетарной политики центробанков (Федрезерв США и Европейский ЦБ на неделе в очередной раз повысили ключевые ставки). Индекс Мосбиржи локально падал к уровню почти месячной давности, после чего в пятницу немного скорректировался вместе с нефтью.

В период со 2 по 5 мая индекс Мосбиржи упал на 3,7% и составил 2538,24 пункта, индекс РТС прибавил всего 0,01% и достиг 1033,68 пункта на фоне снижения доллара до 77,4 руб./$1 (-2,85 рубля) и упавшей июльской нефти Brent до $74,96 за баррель (-6,6%).

Рынок акций РФ начал неделю со снижения 2 мая на фоне упавшей нефти (Brent откатилась ниже $76 за баррель) и мировых фондовых площадок на опасениях замедления мировой экономики в условиях дальнейшего ужесточения монетарной политики центробанками.

Резервный банк Австралии (RBA) повысил ставку на 25 б.п., до 3,85% годовых. Статистика из Китая показала спад активности в промышленном секторе в апреле, в Германии упали розничные продажи в марте, в Еврозоне рост потребительских цен в апреле ускорился до 7%.

Индекс МосБиржи откатился в район 2580 пунктов, обновив 2,5-недельный минимум на фоне укрепления рубля. Лидерами снижения выступили бумаги "НОВАТЭКа" (-5,4%) после отсечки на бирже дивидендов (выплаты за второе полугодие 2022 года составят 60,58 рубля на акцию), а также акции "Норникеля" (-4,5%) после рекомендаций совета директоров не выплачивать дивиденды за 2022 год.

ПАО АФК "Система" (-3,3%) приобрело группу компаний Natura Siberica, которая является ведущим российским производителем сертифицированной органической косметики (сумма сделки не раскрывается). В 2022 году выручка группы компаний Natura Siberica составила 10,2 млрд рублей, на конец апреля 2023 года у группы отсутствовал чистый долг.

Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" (-1,7%) по РСБУ в I квартале 2023 года составила 104,287 млрд рублей, что почти на 22% ниже аналогичного показателя годом ранее (133,4 млрд рублей), сообщила в отчете компания.

Подорожали во вторник акции "ФСК-Россети" (+1,5%) на фоне известий, что услуги по передаче электроэнергии по российской единой электросети (ЕНЭС) с 1 мая подорожали на 6,3%. Предполагается, что такая индексация будет действовать до конца года.

Совет директоров ПАО "ТГК-14" (+7,8%) рекомендовал годовому собранию акционеров направить все 671,482 млн рублей чистой прибыли за 2022 год, рассчитанной по РСБУ, на выплату дивидендов.

Совет директоров ПАО "Соллерс" (+6,4%) рекомендовал направить на дивиденды за 2022 год 45,39 руб. на акцию; рекомендация дивидендов связана с наличием нераспределенной прибыли за несколько лет.

В среду рынок акций РФ продолжил снижение на фоне дешевеющей нефти (Brent упала ниже $72 за баррель) из-за опасений мировой рецессии в условиях сохраняющейся жесткой монетарной политики центробанков; также давление на рынок оказали сообщения о попытке нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ, что власти расценили как теракт и покушение на президента. Индекс МосБиржи откатился в район 2530 пунктов, обновив минимум почти за месяц.

Чистая прибыль "Татнефти" (-3%) по РСБУ в I квартале 2023 года составила 50,122 млрд рублей, что в 2,4 раза ниже показателя соответствующего периода предыдущего года (120,025 млрд рублей), сообщила в отчете компания.

ПАО АФК "Система" (-1,9%) намерена выплатить дивиденды в 2023 году, сообщил журналистам основатель и крупнейший акционер компании Владимир Евтушенков. Также Евтушенков подтвердил, что ожидает дивидендных выплат от ключевого актива из портфеля корпорации - ПАО "МТС" (-1,1%).

В четверг рынок акций РФ вновь просел по большинству blue chips на фоне слабости нефти (Brent не смогла удержаться выше $73 за баррель) и снижения внешних фондовых площадок после повышения ставок Федрезервом США и Европейским ЦБ на 0,25 п.п. Индекс МосБиржи опустился ниже 2525 пунктов после утреннего локального роста в район 2550 пунктов, а индекс РТС поднялся к 1020 пунктам на фоне укрепления рубля.

Глава Федрезерва Пауэлл заявил, что регулятор будет в дальнейшем принимать решения в отношении ДКП, основываясь на экономических статданных. По его словам, решение о том, следует ли Федрезерву сделать паузу в цикле ужесточения политики, будет принято на июньском заседании.

ЕЦБ отметил по-прежнему сильное ценовое давление в еврозоне, из-за которого существуют значительные повышательные риски для прогноза инфляции. По словам главы ЕЦБ Кристин Лагард, регулятор пока не собирается брать паузу в подъеме ставок.

Лидерами снижения выступили бумаги "Аэрофлота" (-3,3%), при этом подорожали вслед за золотом акции Polymetal (+2,7%) и ПАО "Полюс" (+2,3%). Снизились акции ПАО "Россети Центр" (-3,4%) на фоне рекомендаций совета директоров по размеру выплат дивидендов за 2022 год, которые принесут доходность всего 3,3% годовых.

В пятницу рынок акций РФ скорректировался вверх вместе с мировыми площадками и отскочившей нефтью (Brent поднялась к $75 за баррель), несмотря на опасения в отношении мировой экономики и спроса на энергоресурсы после повышения ставок в США и еврозоне на 0,25 п.п. Саудовская Аравия сообщила о намерении повысить в июне цены на нефть с поставкой в европейские страны и снизить цены для азиатских покупателей.

Индекс МосБиржи поднялся в район 2540 пунктов, при этом лидерами роста выступили бумаги финансовых компаний во главе с акциями ВТБ (+1.9%).

Вышедшие в США данные по рынку труда за апрель показали, что число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе выросло на 253 тыс., при прогнозах роста на 180-190 тыс., а безработица составила 3,4% после мартовских 3,5%. Улучшение состояния рынка труда понижает вероятность паузы в повышении ставки Федрезерва на заседании в середине июня. В то же время, сильный рынок труда в США говорит о сохраняющемся потенциале роста американского ВВП, несмотря на все предыдущие повышения ставки Федрезервом.

В период со 2 по 5 мая среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" хуже рынка выглядели бумаги ПАО "Россети Сибирь" (-13%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (-10%), "Юнипро" (-10%); лучше рынка оказались акции "ТГК-14" (+7%), "Соллерса" (+2%), ПАО "Полюс" (+1%).

Динамику рынка акций РФ на следующей неделе будут определять геополитические, корпоративные и санкционные новости. В частности, ощутимое давление на индексы окажет отсечка дивидендов за 2022 год в акциях Сбербанка (выплаты 25 рублей на акцию каждого типа), имеющих наибольший вес в основных индексах (более 15%). Также состоится отсечка реестра для годовых дивидендов в акциях Мосбиржи (выплаты 4,84 рубля на бумагу). Для индекса Мосбиржи коридор колебаний на неделе может составить 2480-2550 пунктов, для индекса РТС - 990-1050 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
05 мая 2023 года 19:45
Рынок акций РФ в пятницу подрос вместе с миром в рамках коррекции, но неделю завершил снижением
Москва. 5 мая. Рынок акций РФ в пятницу подрос в рамках коррекции вместе с мировыми фондовыми площадками и нефтью (Brent поднялась к $75 за баррель), подогретыми сильной статистикой по рынку труда США за апрель; лидировали в росте бумаги финансового сектора во главе с ВТБ (+1,9%).    читать дальше
.
05 мая 2023 года 19:29
Рубль по итогам пятницы заметно откатился от внутридневных максимумов к доллару и евро перед длительными выходными днями
Москва. 5 мая. Доллар США и евро сократили темпы падения, но все равно завершили сессию в заметном минусе на Московской бирже по итогам пятницы; при этом ранее в ходе торгов они обновили месячные минимумы. Рубль укрепился к бивалютной корзине, хотя и отошел от внутридневных максимумов с учетом фиксации прибыли перед длительными праздничными выходными днями.    читать дальше
.
05 мая 2023 года 19:29
Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю боковую динамику на фоне смешанных настроений в секторе UST
Москва. 5 мая. Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали за неделю боковую динамику на фоне смешанных настроений в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ немного сузились, а для ряда бумаг - расширились.    читать дальше
.
05 мая 2023 года 19:00
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Qualcomm
Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Qualcomm Inc. с целевой ценой $165 за штуку, что предполагает потенциал роста 55% от текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Акции производителя полупроводников Qualcomm упали на 7% после...    читать дальше
.
05 мая 2023 года 18:40
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям AgriBank
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Agricultural Bank of China (AgriBank) класса H с целевой ценой HKD3,40 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 7,3%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Мы положительно оцениваем долгосрочные перспективы бизнеса...    читать дальше
.
05 мая 2023 года 18:22
Акции Сбербанка, Polymetal и РусАгро будут интересны на следующей неделе - БКС Экспресс
Акции Сбербанка, Polymetal и "РусАгро" будут интересны на следующей неделе, полагает эксперт БКС Экспресс Дмитрий Пучкарев. Сбербанк выплатит на следующей неделе дивиденды за 2022 год. 8 мая бумаги будут торговаться последний день с дивидендами, 10 мая торги откроются с дивидендным гэпом. По...    читать дальше
.
05 мая 2023 года 18:03
Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 2500-2550п на следующей неделе - Freedom Finance Global
Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 2500-2550 пунктов на следующей неделе, курс рубля может ослабнуть до 80 руб./$1, считает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко. "Впервые с середины февраля российский фондовый рынок...    читать дальше
.
05 мая 2023 года 17:39
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций American Electric Power и Sempra Energy
инам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций крупнейшего в США оператора магистральных сетей American Electric Power с прогнозной стоимостью на уровне $109 (предполагаемый потенциал роста составляет 19%) и калифорнийской коммунальной компании Sempra Energy с прогнозной стоимостью на уровне...    читать дальше
.
05 мая 2023 года 17:16
Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Apple до $180
Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций Apple Inc. до $180 за штуку на фоне умеренно позитивной оценки результатов эмитента за первый квартал 2023 года, рекомендация - "покупать", сообщается в комментарии инвестиционной компании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов...    читать дальше
.
05 мая 2023 года 16:55
Возможно снижение индекса Мосбиржи к 2500п и рост индекса РТС к 1080п на следующей неделе - "Велес Капитал"
Возможно понижательное движение индекса Мосбиржи в район 2500 пунктов и восходящее движение к уровню 1080 пунктов по индексу РТС на следующей неделе, полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Значимым фактором для рублевого индекса Мосбиржи на следующей неделе...    читать дальше
.
05 мая 2023 года 16:29
Freedom Finance Global рекомендует держать бумаги Ferrari
Freedom Finance Global рекомендует держать бумаги Ferrari N.V. с прогнозной стоимость на уровне $260 за штуку, сообщается в материале инвестиционной компании. "Отчитавшись за 1К23, Ferrari в очередной раз продемонстрировала силу бренда, а рост цен на автомобили помог компании продолжить...    читать дальше
.
05 мая 2023 года 16:20
Рубль днем немного подсократил темпы роста к доллару и евро перед длительными выходными днями
Москва. 5 мая. Доллар США и евро немного подсократили темпы падения, но продолжают активно дешеветь на Московской бирже в пятницу днем, ранее в ходе торгов обновили месячные минимумы. Рубль уверенно дорожает к бивалютной корзине, хотя и отошел от внутридневных максимумов с учетом начала фиксации прибыли перед длительными праздничными выходными.    читать дальше
.
05 мая 2023 года 16:04
"Финам" повысил рейтинг акций China Resources Beer до "покупать"
"Финам" повысил рейтинг акций China Resources Beer с "держать" до "покупать", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. Прогнозная стоимость для указанных бумаг при этом сохранена экспертами на уровне 66 гонконгских долларов (HKD) за штуку, что предполагает потенциал роста...    читать дальше
.
05 мая 2023 года 15:40
Инвестбанк Синара снизил прогнозную цену акций General Motors до $35
"Инвестиционный банк Синара" понизил прогнозную стоимость акций General Motors на 41% (до $35 за штуку) на горизонте года, сообщается в обзоре аналитиков. Рекомендация для этих бумаг была снижена экспертами с "покупать" до "держать". "При оценке General Motors мы полагались на активное развитие...    читать дальше
.
05 мая 2023 года 15:20
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Apple с целью $170,9
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Apple Inc. с целью $170,9 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 3,08%, стоп-приказ: $162,75, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Apple отчиталась за 6 месяцев 2023...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.