Рынок акций РФ на неделе скорректировался вниз вслед за нефтью на опасениях мировой рецессии

Рынок акций РФ на межпраздничкой короткой неделе скорректировался вниз по индексу Мосбиржи вслед за упавшей нефтью и просевшими внешними фондовыми площадками на опасениях мировой рецессии в условиях сохраняющейся жесткой монетарной политики центробанков (Федрезерв США и Европейский ЦБ на неделе в очередной раз повысили ключевые ставки). Индекс Мосбиржи локально падал к уровню почти месячной давности, после чего в пятницу немного скорректировался вместе с нефтью.

В период со 2 по 5 мая индекс Мосбиржи упал на 3,7% и составил 2538,24 пункта, индекс РТС прибавил всего 0,01% и достиг 1033,68 пункта на фоне снижения доллара до 77,4 руб./$1 (-2,85 рубля) и упавшей июльской нефти Brent до $74,96 за баррель (-6,6%).

Рынок акций РФ начал неделю со снижения 2 мая на фоне упавшей нефти (Brent откатилась ниже $76 за баррель) и мировых фондовых площадок на опасениях замедления мировой экономики в условиях дальнейшего ужесточения монетарной политики центробанками.

Резервный банк Австралии (RBA) повысил ставку на 25 б.п., до 3,85% годовых. Статистика из Китая показала спад активности в промышленном секторе в апреле, в Германии упали розничные продажи в марте, в Еврозоне рост потребительских цен в апреле ускорился до 7%.

Индекс МосБиржи откатился в район 2580 пунктов, обновив 2,5-недельный минимум на фоне укрепления рубля. Лидерами снижения выступили бумаги "НОВАТЭКа" (-5,4%) после отсечки на бирже дивидендов (выплаты за второе полугодие 2022 года составят 60,58 рубля на акцию), а также акции "Норникеля" (-4,5%) после рекомендаций совета директоров не выплачивать дивиденды за 2022 год.

ПАО АФК "Система" (-3,3%) приобрело группу компаний Natura Siberica, которая является ведущим российским производителем сертифицированной органической косметики (сумма сделки не раскрывается). В 2022 году выручка группы компаний Natura Siberica составила 10,2 млрд рублей, на конец апреля 2023 года у группы отсутствовал чистый долг.

Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" (-1,7%) по РСБУ в I квартале 2023 года составила 104,287 млрд рублей, что почти на 22% ниже аналогичного показателя годом ранее (133,4 млрд рублей), сообщила в отчете компания.

Подорожали во вторник акции "ФСК-Россети" (+1,5%) на фоне известий, что услуги по передаче электроэнергии по российской единой электросети (ЕНЭС) с 1 мая подорожали на 6,3%. Предполагается, что такая индексация будет действовать до конца года.

Совет директоров ПАО "ТГК-14" (+7,8%) рекомендовал годовому собранию акционеров направить все 671,482 млн рублей чистой прибыли за 2022 год, рассчитанной по РСБУ, на выплату дивидендов.

Совет директоров ПАО "Соллерс" (+6,4%) рекомендовал направить на дивиденды за 2022 год 45,39 руб. на акцию; рекомендация дивидендов связана с наличием нераспределенной прибыли за несколько лет.

В среду рынок акций РФ продолжил снижение на фоне дешевеющей нефти (Brent упала ниже $72 за баррель) из-за опасений мировой рецессии в условиях сохраняющейся жесткой монетарной политики центробанков; также давление на рынок оказали сообщения о попытке нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ, что власти расценили как теракт и покушение на президента. Индекс МосБиржи откатился в район 2530 пунктов, обновив минимум почти за месяц.

Чистая прибыль "Татнефти" (-3%) по РСБУ в I квартале 2023 года составила 50,122 млрд рублей, что в 2,4 раза ниже показателя соответствующего периода предыдущего года (120,025 млрд рублей), сообщила в отчете компания.

ПАО АФК "Система" (-1,9%) намерена выплатить дивиденды в 2023 году, сообщил журналистам основатель и крупнейший акционер компании Владимир Евтушенков. Также Евтушенков подтвердил, что ожидает дивидендных выплат от ключевого актива из портфеля корпорации - ПАО "МТС" (-1,1%).

В четверг рынок акций РФ вновь просел по большинству blue chips на фоне слабости нефти (Brent не смогла удержаться выше $73 за баррель) и снижения внешних фондовых площадок после повышения ставок Федрезервом США и Европейским ЦБ на 0,25 п.п. Индекс МосБиржи опустился ниже 2525 пунктов после утреннего локального роста в район 2550 пунктов, а индекс РТС поднялся к 1020 пунктам на фоне укрепления рубля.

Глава Федрезерва Пауэлл заявил, что регулятор будет в дальнейшем принимать решения в отношении ДКП, основываясь на экономических статданных. По его словам, решение о том, следует ли Федрезерву сделать паузу в цикле ужесточения политики, будет принято на июньском заседании.

ЕЦБ отметил по-прежнему сильное ценовое давление в еврозоне, из-за которого существуют значительные повышательные риски для прогноза инфляции. По словам главы ЕЦБ Кристин Лагард, регулятор пока не собирается брать паузу в подъеме ставок.

Лидерами снижения выступили бумаги "Аэрофлота" (-3,3%), при этом подорожали вслед за золотом акции Polymetal (+2,7%) и ПАО "Полюс" (+2,3%). Снизились акции ПАО "Россети Центр" (-3,4%) на фоне рекомендаций совета директоров по размеру выплат дивидендов за 2022 год, которые принесут доходность всего 3,3% годовых.

В пятницу рынок акций РФ скорректировался вверх вместе с мировыми площадками и отскочившей нефтью (Brent поднялась к $75 за баррель), несмотря на опасения в отношении мировой экономики и спроса на энергоресурсы после повышения ставок в США и еврозоне на 0,25 п.п. Саудовская Аравия сообщила о намерении повысить в июне цены на нефть с поставкой в европейские страны и снизить цены для азиатских покупателей.

Индекс МосБиржи поднялся в район 2540 пунктов, при этом лидерами роста выступили бумаги финансовых компаний во главе с акциями ВТБ (+1.9%).

Вышедшие в США данные по рынку труда за апрель показали, что число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе выросло на 253 тыс., при прогнозах роста на 180-190 тыс., а безработица составила 3,4% после мартовских 3,5%. Улучшение состояния рынка труда понижает вероятность паузы в повышении ставки Федрезерва на заседании в середине июня. В то же время, сильный рынок труда в США говорит о сохраняющемся потенциале роста американского ВВП, несмотря на все предыдущие повышения ставки Федрезервом.

В период со 2 по 5 мая среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" хуже рынка выглядели бумаги ПАО "Россети Сибирь" (-13%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (-10%), "Юнипро" (-10%); лучше рынка оказались акции "ТГК-14" (+7%), "Соллерса" (+2%), ПАО "Полюс" (+1%).

Динамику рынка акций РФ на следующей неделе будут определять геополитические, корпоративные и санкционные новости. В частности, ощутимое давление на индексы окажет отсечка дивидендов за 2022 год в акциях Сбербанка (выплаты 25 рублей на акцию каждого типа), имеющих наибольший вес в основных индексах (более 15%). Также состоится отсечка реестра для годовых дивидендов в акциях Мосбиржи (выплаты 4,84 рубля на бумагу). Для индекса Мосбиржи коридор колебаний на неделе может составить 2480-2550 пунктов, для индекса РТС - 990-1050 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".