Рубль по итогам пятницы заметно откатился от внутридневных максимумов к доллару и евро перед длительными выходными днями

Москва. 5 мая. Доллар США и евро сократили темпы падения, но все равно завершили сессию в заметном минусе на Московской бирже по итогам пятницы; при этом ранее в ходе торгов они обновили месячные минимумы. Рубль укрепился к бивалютной корзине, хотя и отошел от внутридневных максимумов с учетом фиксации прибыли перед длительными праздничными выходными днями.

Курс доллара США составил 77,38 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 67 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар опускался ниже 77 руб. впервые с 31 марта. Евро стоил 85,46 руб./EUR1, подешевев на 72 копейки. Ранее евро опускался ниже 85 руб. впервые с 3 апреля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 69,25 копейки - до 81,02 рубля. Курс китайского юаня снизился на 10,3 копейки - до 11,17 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного растерял темпы роста к доллару и евро по итогам пятницы после достижения месячных максимумов и перед длительными праздничными выходными, но все равно завершил день в заметном плюсе. При этом, по мнению аналитиков, сильный рост нацвалюты, наблюдавшийся в последние дни, обусловлен в первую очередь решением головного Raiffeisen закрыть валютные корсчета всем российским банкам, кроме своей локальной "дочки". По словам директора по инвестициям компании "Локо-Инвест" Дмитрия Полевого, "новости про корсчета - это напоминание про "токсичность" недружественных валют - не потому, что их не стоит покупать, а потому, что держать в РФ валюту опасно/неудобно".

"В 2022 уже было несколько эпизодов, когда рубль резко рос на похожих новостях. Спекулянтам же и "естественным" продавцам валюты (в т.ч., возможно, под будущие дивиденды) приходится переворачиваться в ту же сторону, чтобы не получить еще более низкий курс, усиливая общее движение", - говорит Полевой.

Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) продолжает работать над потенциальными сделками, результатом которых станет продажа или вывод из периметра группы российского Райффайзенбанка, сообщается в презентации RBI. "Мы обязуемся и дальше снижать деловую активность в России, продолжая прорабатывать такие возможные сделки", - отмечается в материалах группы.

RBI подчеркнула, что продолжает сокращать платежный бизнес в России - закрыла все корреспондентские счета российских банков, за исключением счета Райффайзенбанка.

Группу RBI в России представляют Райффайзенбанк, а также лизинговая, страховая и управляющая компании. Австрийская группа с февраля 2022 года изучает возможные варианты действий в отношении российского Райффайзенбанка, в том числе полный уход с российского рынка.

"Рубль после негативного старта быстро восстановился, перейдя к стремительному укреплению незадолго до открытия основной сессии. Доллар впервые с конца марта приближался к 76,2 руб., евро установил месячный максимум около 84,2 руб. Внешний фон для рубля сегодня благоприятный в отличие от предыдущих дней. Нефтяные цены демонстрируют устойчивую восходящую динамику. Однако рубль сохраняет заметную отстраненность даже от позитивных сигналов. В середине торгов российская валюта стала быстро сдавать позиции, растеряв существенную часть большого плюса в рамках коррекции. Ключевым фактором относительной силы рубля остается планомерное улучшение ситуации с платежным балансом, происходящее в том числе за счет сокращения все еще значительного дисконта в ценах на поставляемое из России сырье. Кроме того, последние решения властей, направленные на ограничение вывода иностранного капитала из бизнеса в РФ, сократили потенциальное давление со стороны этого фактора на курс рубля", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Участники торгов продолжали анализировать итоги заседания мировых центробанков. В четверг Европейский центральный банк (ЕЦБ) ожидаемо повысил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.). Таким образом, базовая процентная ставка по кредитам теперь составляет 3,75%, ставка по депозитам - 3,25%, ставка по маржинальным кредитам - 4%.

Глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что регулятор не собирается брать паузу в подъеме ставок.

Днем ранее Федрезерв также повысил ключевую процентную ставку на 25 б.п., теперь ее диапазон составляет максимальные с 2007 года 5-5,25% годовых. При этом из пресс-релиза по итогам заседания исчезли слова о необходимости дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего на этой неделе заседания ЦБ, что американская экономика, вероятно, продолжит расти умеренными темпами в этом году и избежит рецессии, учитывая наличие неудовлетворенного спроса в экономике США и особенно на рынке труда.

Количество рабочих мест в экономике США в апреле увеличилось на 253 тыс., свидетельствуют данные министерства труда. Согласно пересмотренным данным, в марте показатель вырос на 165 тыс., а не на 236 тыс., как сообщалось ранее.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали увеличения числа рабочих мест в прошлом месяце на 185 тыс., респонденты Trading Economics - на 180 тыс.

Безработица в США в апреле снизилась до 3,4% с мартовских 3,5%. Аналитики ожидали ее подъема до 3,6%.

В частном секторе количество рабочих мест выросло на 230 тыс., в государственном - на 23 тыс. Средняя почасовая оплата труда в частном секторе в апреле повысилась на 0,5% относительно предыдущего месяца - до $33,36. В годовом выражении показатель увеличился на 4,4% (4,3% в марте). Аналитики в среднем ожидали повышения на 0,3% и 4,2% соответственно. Средняя продолжительность рабочей недели осталась на уровне 34,4 часа, доля участия населения в рабочей силе выросла до уровня 62,6%.

Цены на нефть поднимаются в пятницу, но завершают неделю снижением более чем на 6%.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подорожали на 3,59% - до $75,11 за баррель. Котировки июньских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 3,82% - до $71,2 за баррель.

Некоторую поддержку рынку в пятницу оказали данные по американскому рынку труда, показавшие, что он остается сильным, несмотря на существенное ужесточение денежно-кредитной политики ФРС.

С начала текущей недели Brent подешевела на 6%, WTI - почти на 7%.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и праздничные дни на 1,7932 рубля, до 76,8207 руб./$1, и уменьшил курс евро на 2,0913 рубля, до 84,9073 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в пятницу уменьшился на 1,6468 рубля по отношению к четвергу и составил 76,9469 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 1,5236 рубля и составил 76,9323 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 558,329 млн, из которых $641,571 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 916,758 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 2,1678 рубля, до 84,8631 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" снизился на 1,7688 рубля, до 84,9794 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR659,908 млн, из которых EUR149,384 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR510,524 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного опустились в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на отметках предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась на 8 базисных пунктов (б.п.) - до 7,33% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 4 б.п. - до 7,57% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на прежних отметках - 7,88%, 8,33% и 8,49% годовых соответственно.