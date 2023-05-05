Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю боковую динамику на фоне смешанных настроений в секторе UST

Москва. 5 мая. Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали за неделю боковую динамику на фоне смешанных настроений в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ немного сузились, а для ряда бумаг - расширились.

Ситуация в секторе отечественных евробондов в начале недели была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries продемонстрировали уверенный рост на фоне активизировавшегося спроса глобальных инвесторов на "защитные" активы в условиях нестабильной конъюнктуры мировых рынков капитала.

Участники рынка опасались, что дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики мировыми центробанками, в том числе ФРС США и ЕЦБ, может провоцировать глобальную рецессию. Отыгрывая эти факторы, заметно упали мировые цены на нефть. Кроме того, негативно на динамике нефти сказалась и опубликованная макроэкономическая статистика по Китаю. Так, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности КНР снизился в апреле до минимальных за четыре месяца 49,2 пункта с 51,9 пункта в марте. Рынок ожидал, что показатель составит 51,7 пункта. Значение индекса ниже 50 пунктов говорит о снижении активности в секторе.

Котировки российских еврооблигаций в середине недели вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на общемировое снижение "аппетита к риску" и возросший спрос глобальных инвесторов на "защитные" активы. Отчет отраслевой организации ADP, опубликованный в среду, показал рост числа рабочих мест в частном секторе США до максимального уровня за девять месяцев. Это говорит о том, что американский рынок труда остается сильным, несмотря на замедление экономического роста в результате ужесточения политики ФРС. Количество рабочих мест в апреле подскочило на 296 тыс. после подъема на 142 тыс. месяцем ранее. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали роста показателя на 133 тыс.

Нефтяные котировки усилили падение вечером 3 мая. Трейдеры ожидали повышения процентных ставок в США и еврозоне и оценивали данные об американских запасах нефти. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились лишь на 1,28 млн баррелей - до 459,63 млн баррелей. Товарные запасы бензина выросли на 1,74 млн баррелей и составили 222,88 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 1,19 млн баррелей, до 110,32 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем ожидали, что резервы нефти в Соединенных Штатах снизились на 3,3 млн баррелей, бензина и дистиллятов - на 300 тыс. и 1,5 млн баррелей соответственно.

Цены отечественных евробондов в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных ценовых US Treasuries; глобальные инвесторы оценивали итоги очередных заседаний ФРС США и ЕЦБ.

Федрезерв повысил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 5-5,25% годовых. В последний раз ставка находилась выше отметки 5% в 2007 году. Вместе с тем из пресс-релиза по итогам заседания исчезли слова о необходимости дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП), которые присутствовали в документе, опубликованном по итогам мартовского заседания. Глава центробанка Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции сказал, что ФРС будет в дальнейшем принимать решения в отношении ДКП от заседания к заседанию, основываясь на экономических статданных. По его словам, решение о том, следует ли Федрезерву сделать паузу в цикле ужесточения политики, будет принято на июньском заседании.

В свою очередь Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов по итогам заседания в четверг. Базовая процентная ставка по кредитам увеличена до 3,75% годовых, ставка по депозитам - до 3,25% годовых, ставка по маржинальным кредитам - до 4% годовых. Европейский регулятор по-прежнему полагает, что инфляция в еврозоне будет слишком высокой в течение длительного времени, и намерен принимать дальнейшие решения с учетом поступающих данных и оценки инфляции. При этом эти решения будут поддерживать ставки на ограничительном уровне, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню в 2%, отмечается в пресс-релизе.

Особенно сильное инфляционное давление наблюдается в секторе услуг, который растет опережающими темпами по сравнению с промышленным сектором, заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам завершившегося заседания. Дополнительным фактором устойчивости инфляции является рост зарплат в еврозоне. Также инфляцию поддерживают различные государственные меры стимулирования экономики, введенные во время пандемии коронавируса, отметила глава ЕЦБ, призвав правительства к сворачиванию таких мер.

В последний день недели котировки US Treasuries заметно упали после публикации в США сильных данных по рынку труда за апрель. Таким образом, у Федрезерва появился весомый аргумент в пользу дальнейшего повышения процентной ставки для борьбы с инфляцией, так как рынок труда остается довольно сильным, несмотря на уже осуществленное повышение ставок.

Количество рабочих мест в экономике США в апреле увеличилось на 253 тыс., свидетельствуют данные министерства труда. Согласно пересмотренным данным, в марте показатель вырос на 165 тыс., а не на 236 тыс., как сообщалось ранее. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали увеличения числа рабочих мест в прошлом месяце на 185 тыс., респонденты Trading Economics - на 180 тыс. Безработица в США в апреле снизилась до 3,4% с мартовских 3,5%. Аналитики ожидали ее подъема до 3,6%.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за неделю всего на 0,02% - до 62,48% от номинала (их доходность выросла на 2 базисных пункта - до 9,99% годовых); бумаги с погашением в 2042 году подешевели на 0,1%, до 64,89% от номинала (их доходность выросла за пять дней на 3 базисных пункта и составила 9,38% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации сузился всего на 1 базисный пункт). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в стоимости 0,16%, подешевев до 43,29% от номинала (его доходность выросла на 5 базисных пунктов и составила 12,82% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году не изменились в цене, которая, как и неделей ранее, составила 43,67% от номинала (их доходность выросла на 28 базисных пунктов и составила 36,9% годовых). Котировки бумаг с погашением в 2027 году снизились за пять дней на 0,04% и составили 43,26% от номинала (их доходность выросла на 17 базисных пунктов - до 28,17% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году подешевели на 0,09%, до 42,17% от номинала (их доходность выросла на 11 базисных пунктов и составила 21,9% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году подешевел на 1,1%, до 87,86% от номинала (его доходность выросла на 546 базисных пунктов - до 39,18% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла за неделю на 0,02%, составив 65,84% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе по-прежнему будет определяться как общемировым настроем инвесторов на мировых долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.