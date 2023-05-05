"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям AgriBank

"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Agricultural Bank of China (AgriBank) класса H с целевой ценой HKD3,40 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 7,3%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Мы положительно оцениваем долгосрочные перспективы бизнеса AgriBank. В ближайшие годы экономика КНР, вероятно, продолжит показывать темпы роста, превышающие среднемировые, и на таком фоне следует ожидать сохранения высокого спроса на финансовые услуги в стране. Это и далее будет поддерживать финпоказатели AgriBank, учитывая прочную позицию банка в секторе. В то же время акции AgriBank на текущих ценовых уровнях близки к справедливой оценке, и потенциал их дальнейшего укрепления представляется ограниченным", - пишет аналитик Игорь Додонов.

Agricultural Bank of China - один из крупнейших банков Китая и мира по величине активов.

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