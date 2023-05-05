Рубль днем немного подсократил темпы роста к доллару и евро перед длительными выходными днями

Москва. 5 мая. Доллар США и евро немного подсократили темпы падения, но продолжают активно дешеветь на Московской бирже в пятницу днем, ранее в ходе торгов обновили месячные минимумы. Рубль уверенно дорожает к бивалютной корзине, хотя и отошел от внутридневных максимумов с учетом начала фиксации прибыли перед длительными праздничными выходными.

Курс доллара США составил 77,17 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 87,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар опускался ниже 77 руб. впервые с 31 марта. Евро стоил 85,12 руб./EUR1, подешевев на 1,06 рубля. Ранее евро опускался ниже 85 руб. впервые с 3 апреля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 95,85 копейки - до 80,75 рубля. Курс китайского юаня снизился на 12,2 копейки - до 11,15 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного растерял темпы роста к доллару и евро днем в пятницу после достижения месячных максимумов и перед длительными праздничными выходными. При этом, по мнению аналитиков, сильный рост нацвалюты, наблюдавшийся в последние дни, обусловлен в первую очередь "решением головного Raiffeisen закрыть валютные корсчета всем российским банкам кроме своей локальной "дочки". По словам, директора по инвестициям "Локо-Инвест" Дмитрия Полевого, "новости про корсчета - это напоминание про "токсичность" недружественных валют - не потому, что их не стоит покупать, а потому, что держать в РФ валюту опасно/неудобно".

"В 2022 уже было несколько эпизодов, когда рубль резко рос на похожих новостях. Спекулянтам же и "естественным" продавцам валюты (в т.ч., возможно, под будущие дивиденды) приходится переворачиваться в ту же сторону, чтобы не получить еще более низкий курс, усиливая общее движение", - говорит Полевой.

Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) продолжает работать над потенциальными сделками, результатом которых станет продажа или вывод из периметра группы российского Райффайзенбанка, сообщается в презентации RBI. "Мы обязуемся и дальше снижать деловую активность в России, продолжая прорабатывать такие возможные сделки", - отмечается в материалах группы.

RBI подчеркнула, что продолжает сокращать платежный бизнес в России - закрыла все корреспондентские счета российских банков, за исключением счета Райффайзенбанка.

Группу RBI в России представляют Райффайзенбанк, а также лизинговая, страховая и управляющая компании. Австрийская группа с февраля 2022 года изучает возможные варианты действий в отношении российского Райффайзенбанка, в том числе полный уход с российского рынка.

"Пара "доллар-рубль" возобновила снижение, накануне впервые с начала апреля завершив торги у отметки 78 руб. Торговая активность долларом с расчетами "завтра" резко увеличилась относительно средних значений текущей недели, при этом давление на позиции доллара усилилось. Мы продолжаем считать, что ключевую динамику на рынке задают спекулянты, отыгрывающие технические сигналы на укрепление рубля. Новостной фон также выступал фактором поддержки рублю - Минфин сохранит продажу юаней на сумму 2 млрд руб. ежедневно в течение месяца. Отчасти не исключаем, что рублю может оказывать поддержку подготовка компаний сырьевого сектора к сезону дивидендных выплат. На утро пятницы рубль продолжает свой рост. Мы считаем, что ориентиром для пары доллар-рубль на сегодняшние торги выступает отметка 77 руб., однако большего укрепления ожидать не приходится. Сдержать укрепление национальной валюты может фиксация коротких позиций спекулянтами в преддверии "длинных" выходных", - подчеркивает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ (MOEX: PSKB) Егор Жильников.

"Рубль в четверг продолжил укрепляться. Минфин РФ вчера сообщил, что в мае продажа юаней по бюджетному правилу все же продолжится, хоть и объем операций сократится почти в два раза до 40,4 млрд руб. В целом валютные операции по бюджетному правилу нейтральны для рубля, но вчерашние новости от Минфина могли в моменте оказывать российской валюте дополнительную поддержку. Сегодня курс пары "доллар-рубль" снизился уже к 77,3 руб./$1. В целом у курса пары "доллар-рубль" сохраняется потенциал к снижению в сторону 75 руб./$1 на фоне роста торгового профицита РФ", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Цены на нефть ускорили рост днем в пятницу на фоне ослабления доллара США.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:10 МСК подорожали на 2,62% - до $74,4 за баррель. Котировки июньских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 2,86% - до $70,45 за баррель.

При этом Brent и WTI близки к тому, чтобы завершить неделю снижением. The Wall Street Journal связывает такой спад с опасениями замедления американской экономики и ослабления спроса на энергоресурсы ввиду жесткой денежно-кредитной политикой Федеральной резервной системы (ФРС).

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного опустились в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на отметках предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась на 8 базисных пунктов (б.п.) - до 7,33% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 4 б.п. - до 7,57% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на прежних отметках - 7,88%, 8,33% и 8,49% годовых соответственно.