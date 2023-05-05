Возможно снижение индекса Мосбиржи к 2500п и рост индекса РТС к 1080п на следующей неделе - "Велес Капитал"

Возможно понижательное движение индекса Мосбиржи в район 2500 пунктов и восходящее движение к уровню 1080 пунктов по индексу РТС на следующей неделе, полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Значимым фактором для рублевого индекса Мосбиржи на следующей неделе станет закрытие дивидендного реестра по Сбербанку. Последний день с рекордными дивидендами в размере 25 рублей/ акцию - 8 мая, в связи с чем торги 10 мая, после выходного дня, откроются с "гэпом" вниз и могут повлиять на динамику всего рынка. Кроме того, СМИ сообщают о возможном обсуждении ЕС одиннадцатого пакета санкций против России в среду. Без дивидендов уже в понедельник будут торговаться и акции банка "Санкт-Петербург". Указанные события могут оказывать локальное понижательное давление на рынок и способствовать движению индекса Мосбиржи в район 2500 пунктов. Индекс РТС в то же время может продолжить восходящее движение в район 1080 пунктов в случае дальнейшего укрепления рубля", - указывает эксперт.

"На корпоративном "фронте" интересной историей может стать Polymetal, который запланировал публикацию операционных результатов за 1К23 и брифинг для инвесторов и аналитиков. Не исключено, что компания представит подробности по разделению активов, что может стать дополнительным позитивным фактором в случае высоких цен на золото. Котировки драгметалла сохраняют настрой на развитие краткосрочного роста и обновление исторического максимума $2089 за тройскую унцию при положении выше $2020", - пишет Кожухова.

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