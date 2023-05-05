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Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Инвестбанк Синара снизил прогнозную цену акций General Motors до $35
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05 мая 2023 года 15:40
Инвестбанк Синара снизил прогнозную цену акций General Motors до $35
"Инвестиционный банк Синара" понизил прогнозную стоимость акций General Motors на 41% (до $35 за штуку) на горизонте года, сообщается в обзоре аналитиков. Рекомендация для этих бумаг была снижена экспертами с "покупать" до "держать". "При оценке General Motors мы полагались на активное развитие компанией направления электромобилей, однако эмитент не оправдывает наши надежды, ликвидируя производство флагманского Chevrolet Bolt (98% от общих продаж электромобилей консорциума в 2022 году). Кроме того, на авторынке выросла ценовая конкуренция. Мы считаем, что с учетом потенциально более низких, чем у компаний-аналогов, темпов роста прибыли (CAGR 2023-2026 в 1,1% против средних по конкурентам в 2,4%) рынок сейчас справедливо оценивает компанию по коэффициенту P/E 2024П на уровне 4,9 - на 29% ниже, чем в среднем по конкурентам (6,9). При этом мы видим потенциал роста в случае развития сегмента автономного транспорта", - указывает аналитик Ирина Фомкина. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-GENERAL/MOTORS-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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