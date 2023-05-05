Инвестбанк Синара снизил прогнозную цену акций General Motors до $35

"Инвестиционный банк Синара" понизил прогнозную стоимость акций General Motors на 41% (до $35 за штуку) на горизонте года, сообщается в обзоре аналитиков.

Рекомендация для этих бумаг была снижена экспертами с "покупать" до "держать".

"При оценке General Motors мы полагались на активное развитие компанией направления электромобилей, однако эмитент не оправдывает наши надежды, ликвидируя производство флагманского Chevrolet Bolt (98% от общих продаж электромобилей консорциума в 2022 году). Кроме того, на авторынке выросла ценовая конкуренция. Мы считаем, что с учетом потенциально более низких, чем у компаний-аналогов, темпов роста прибыли (CAGR 2023-2026 в 1,1% против средних по конкурентам в 2,4%) рынок сейчас справедливо оценивает компанию по коэффициенту P/E 2024П на уровне 4,9 - на 29% ниже, чем в среднем по конкурентам (6,9). При этом мы видим потенциал роста в случае развития сегмента автономного транспорта", - указывает аналитик Ирина Фомкина.

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