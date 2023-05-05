"Финам" подтверждает рейтинг акций Block на уровне "покупать"

"Финам" подтверждает рейтинг акций Block Inc. на уровне "покупать" с целевой ценой $102,70 за бумагу на март 2024 года, что предполагает потенциал роста 70% с текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании.

Аналитик Ксения Лапшина отмечает, что по результатам I квартала 2022 года совокупная квартальная выручка финтех-компании Block выросла на 26% г/г и составила $4,99 млрд, значительно превысив консенсус-прогноз $4,57 млрд. Без учета доходов от биткоина выручка Block зафиксировала рост на 27% г/г и составила $2,83 млрд.

"Ожидаемо сильный отчет Block порадовал инвесторов, - пишет эксперт. - Важно отметить, что компания улучшила прогноз по скорр. EBITDA на конец 2023 года до $1,36 млрд с $1,30 млрд. Block не осталась в стороне от тренда на искусственный интеллект и внедрила в свои платежные решения семейства Square подсказки для продавцов на основе ИИ. Мы не исключаем, что Block может выиграть от проблем в банковском секторе. Приложение Cash App предлагает пользователям открывать депозиты на выгодных условиях и совершать сделки с основными криптовалютами. В начале 2023 года в Cash App появилась функция открытия сберегательного (накопительного) счета, которой воспользовались уже 3 млн пользователей. На конец квартала депозиты пользователей составляли около $2,5 млрд, что на 69% больше, чем год назад".

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