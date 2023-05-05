Продажи валюты в рамках бюджетного правила могут смениться покупками в ближайшие месяцы - Райффайзенбанк

Продажи валюты в рамках бюджетного правила могут смениться покупками в ближайшие месяцы, говорится в обзоре Райффайзенбанка.

"Минфин оценил, что нефтяные доходы в мае окажутся лишь немного ниже базового уровня (на 8,1 млрд руб.), но объем интервенций будет бОльшим из-за корректировки на сезонность поступлений от НДД. Согласно опубликованной Минфином информации, с 10 мая до 6 июня будет осуществляться продажа валюты в ежедневном объеме 2 млрд руб. (или 40,4 млрд руб. за месяц в целом). В следующие месяцы возможное продолжение сужения дисконтов на российскую нефть усилит доходы российских экспортеров. Так, по нашим оценкам ранее опубликованных данных Минфина, средняя цена нефти марки Urals уже в апреле выросла на 23% м/м (против удорожания нефти марки Brent всего на 5% м/м, что привело к сокращению дисконта с 40% до 30%). Более того, фактор восстановления ценовой компоненты в этом году должен перевесить сокращение объемов добычи при определении траектории номинальных объемов", - пишут аналитики Станислав Мурашов и Григорий Чепков.

По их мнению, оптимизация сбора налоговых доходов также может поддержать общий уровень нефтегазовых поступлений. Среди ключевых мер здесь - коррекция топливного демпфера (вступившая в силу с 1 апреля и ее обсуждаемое ужесточение с 1 июля) и ограничение дисконта на российскую нефть, используемого при расчете платежей. С учетом этого, эксперты банка полагают, что уже в ближайшие месяцы продажи валюты в рамках бюджетного правила могут смениться покупками.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.