Пара евро/рубль может закрепиться в диапазоне 83-85 руб./RUR1 на следующей неделе - Freedom Finance Global

Пара евро/рубль может закрепиться в диапазоне 83-85 руб./RUR1 на следующей неделе, полагает

ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Пара EUR/RUB снижается четвертый день подряд и с начала текущей недели опустилась уже на 4,5%, - констатирует эксперт. - Таким образом, евро присоединился к коррекции доллара и юаня по отношению к рублю, длящейся с конца апреля. Интересно, что, несмотря на жесткую риторику ЕЦБ, который выразил намерение и далее продолжать повышение ставки, обвал евро к рублю только ускорился".

На взгляд Мильчаковой, важным фактором укрепления рубля стала нормализация ситуации с поступлениями в госбюджет, в том числе благодаря временному ужесточению налогового режима для нефтегазовых компаний и сокращению дисконта нефти Urals к эталонному сорту Brent. Начинающийся сезон выплат дивидендов по итогам 2022 года увеличивает спрос на рубли, поэтому спрос на валюту слабеет.

"Санкционная угроза для "россиянина" и соответствующие последствия для экономики в этом году выглядят значительно менее существенными, чем в предыдущем. Мы ожидаем, что на следующей неделе евро может опуститься до 83 руб./RUR1 с дальнейшим закреплением в коридоре 83-85 руб./RUR1", - прогнозирует аналитик инвесткомпании.

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