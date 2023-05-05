Приток ликвидности окажет поддержку рублю в июне-июле 2023г - "Солид Брокер"

Приток ликвидности после выплаты дивидендов рядом компаний РФ окажет поддержку рублю в июне-июле 2023 года, говорится в комментарии "Солид Брокер".

"Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже в пятницу упал на до 76,36 руб./$1, свидетельствуют данные площадки на 11:48. В последний раз американская валюта торговалась ниже отметки 77 руб./$1 более месяца назад, 31 марта. Факторов, влияющих на укрепления рубля, несколько: сокращение дисконта цены российской Urals к Brent, давление на импорт, конвертация валютной выручки в рубли для выплаты дивидендов, а также психологический эффект от новости о продолжении продажи Минфином юаней в рамках бюджетного правила (ранее сообщалось, что, наоборот, в мае возможен переход к их покупке)", - пишут аналитики.

По их мнению, сезонно рубль как раз должен был слабеть или оставаться на одном и том же уровне. К тому же в последние дни котировки нефти заметно снизились. При этом объемы торгов остаются повышенными.

"Наиболее вероятно, что это следствие продажи российскими экспортерами валютной выручки в рамках подготовки к выплате дивидендов, - отмечают эксперты "Солид Брокер". - Напоминаем, что впереди ряд интересных дивидендных отсечек: "ЛУКОЙЛ" заплатит 438 рублей, "Татнефть" - 27,71 рубль, Сбербанк - 25 рублей, БСП - 21,16 рубля. Также ожидается объявление дивидендов по "Роснефти", "НКНХ", "Полюсу", "Газпрому", "Газпром нефти" и другим бумагам. Суммарные выплаты могут вплотную приблизится в абсолюте к 2 трлн рублей, из которых порядка 250-300 млрд. рублей придут на фондовый рынок. Именно этот приток ликвидности должен оказать ему поддержку в июне-июле этого года".

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