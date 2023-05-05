БКС Экспресс сохраняет прогноз курса рубля на уровне 75 руб./$1 к началу 2П23

БКС Экспресс сохраняет прогноз курса рубля на уровне 75 руб./$1 и движения к отметке 84 руб./EUR1 к началу второго полугодия текущего года, сообщается в комментарии эксперта Михаила Зельцера.

"Курс доллара США на пятничных торгах опустился до минимальных за месяц отметок, укрепление рубля продолжается шестую сессию подряд. Причина активного падения инвалют кроется в нормализации внешнеторговой деятельности России: экспортные потоки, просевшие в начале весны, восстанавливаются; импорт, ранее вызывавший на рынке всплеск спроса на инвалюту, замедляется. Эффект нормализации потоков и оттоков переносится на оценки бюджетного дефицита, по всей вероятности, обширный разрыв доходов и расходов госбюджета начинает сужаться. - пишет аналитик. - По нашим оценкам начала апреля, когда рубль падал на свои годовые минимумы, столь обширная девальвация носила временный характер, чисто на техническом аспекте из-за временного лага в отгрузке товаров (сырья) и получении за них оплаты. Сейчас процесс пошел в обратную сторону, наблюдается превышение предложения инвалюты над спросом. И рубль быстро укрепляется. По-прежнему ориентируемся на более низкие уровни: доллар США к началу II полугодия может приблизиться к 75 руб./$1, евро потеряет опору на 85 руб./EUR1 и углубится к 84 руб./EUR1, юань способен проверить уровень в 11 рублей, а гонконгский доллар рискует протестировать отметку в 9,5 рублей".

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