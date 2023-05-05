Рынок акций РФ утром превысил 2550п по индексу Мосбиржи на фоне общемировой коррекции

Москва. 5 мая. Рынок акций РФ утром в пятницу растет на фоне общемировой коррекции после отката, индекс Мосбиржи превысил 2550 пунктов во главе с бумагами финансовых компаний, индекс РТС подскочил к 1050 пунктам на фоне укрепления рубля.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 2554,73 пункта (+1,2%), индекс РТС - 1049,8 пункта (+3,1%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 4,3%.

Доллар упал до 76,67 рубля (-1,38 рубля).

Подорожали акции ВТБ (MOEX: VTBR) (+4,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+3,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,6% и +1,3% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,5%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,2% и +0,9% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,1%), бумаги UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,9%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,6%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,6%), акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,4%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, улучшение внешнего фона помогло рынку акций РФ подрасти утром в пятницу.

"В Гонконге наблюдается рост рынка, включая акции недвижимости на ожиданиях государственных стимулов. Нефть пытается дорожать на идее дополнительного сокращения производства. На рынке акций РФ в пятницу ожидавшийся отскок наблюдается в акциях нефтегазового сектора. Как минимум котировки нефти отошли от минимальных значений недели. Бумаги банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) торгуются 5 мая последний день с дивидендами, а 8 мая будет последний день с дивидендами в акциях Сбербанка", - говорит эксперт.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, цены на нефть вернулись к росту после нейтральной динамики накануне, а настроения на мировых фондовых площадках несколько улучшились. Основные понижательные риски исходят со стороны сохранения панических настроений в банковском секторе США.

Фьючерсы на нефть Brent и WTI отступили от района ближайших поддержек $71,5 и $68 за баррель соответственно благодаря техническим факторам. Рынку в краткосрочной перспективе может помочь перепроданность, в то время как фундаментальные факторы в условиях экономической неопределенности все еще играют на руку продавцам, полагает аналитик.

В пятницу последний день с дивидендами за 2022 год можно купить акции банка "Санкт-Петербург", а в остальном мировые площадки ожидают ключевого отчета по рынку труда США за апрель и развития ситуации в банковском секторе. Позитивная тенденция в РФ сохраняется по рублю, который, похоже, настроен на обновление пиков с первой половины марта, считает Кожухова.

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", на российском рынке акций среднесрочно можно ожидать продолжения роста, однако в ближайшее время возможно снижение индекса МосБиржи на фоне дивидендного "гэпа" в свете щедрых дивидендных выплат Сбербанка. На американском рынке инвесторы закладываются на дальнейшую паузу по ставке ФРС, однако основной вопрос остается - войдет ли экономика в рецессию или будет восстанавливаться, поэтому локальная неопределенность траектории рынка США сохраняется. Тем не менее высокая ставка находит отражение в статистике: наблюдается явное замедление кредитования.

В США накануне индексы акций снизились на 0,5-0,9% во главе с Dow из-за возобновления опасений относительно состояния банковской системы страны, пишет MarketWatch. Кроме того, инвесторы оценивали итоги заседания Федеральной резервной системы, свежие статданные и квартальную отчетность компаний.

ФРС в среду ожидаемо повысила процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 25 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 5-5,25% годовых. В заявлении ФРС в этот раз не было слов о необходимости дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП), которые присутствовали в документе, опубликованном по итогам мартовского заседания. При этом председатель американского ЦБ Джером Пауэлл заявил, что ФРС будет принимать дальнейшие решения в отношении ДКП от заседания к заседанию, основываясь на статданных.

Производительность труда в США в первом квартале упала на 2,7%, стоимость рабочей силы выросла на 6,3%, свидетельствуют предварительные данные министерства труда. Аналитики в среднем прогнозировали снижение первого показателя на 1,8% и повышение второго на 5,5%, по данным Trading Economics.

В Азии в пятницу отмечалась смешанная динамика индексов акций (австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,3%, китайский Shanghai Composite просел на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,4%), растет Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,4-0,5%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

Биржи Южной Кореи и Японии закрыты в связи с празднованием Дня детей.

Как стало известно в пятницу, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin Media и S&P Global, в апреле снизился до 56,4 пункта по сравнению с 57,8 пунктами месяцем ранее, когда индикатор обновил максимум с ноября 2020 года.

Сводный PMI опустился до самой низкой отметки за три месяца - до 53,6 пункта против 54,5 пункта в марте.

Тем временем объем заказов промышленных предприятий Германии в марте упал на 10,7% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства экономики. Падение показателя стало рекордным с апреля 2020 года. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал значительно более умеренное сокращение, на 2,2%.

На нефтяном рынке цены утром в пятницу корректируются вверх, несмотря на опасения в отношении мировой экономики и спроса на энергоресурсы после повышения ставок в США и еврозоне на 0,25 п.п.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $73,74 за баррель (+1,7% и +0,2% накануне), июньская цена WTI - $69,69 за баррель (+1,7% и -0,1% в четверг).

Стало известно, что Саудовская Аравия в июне повысит цены на нефть с поставкой в европейские страны, а цены для азиатских покупателей были снижены. Цены на нефть с поставкой в США в следующем месяце не изменятся, за исключением сорта Arab Light, цена которого снизится на $0,5 за баррель, сообщила госкомпания Saudi Aramco.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:00 МСК составил 9,72 млрд рублей (из них 3,09 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,75 млрд рублей на бумаги ВТБ и 985,78 млн рублей на акции "Газпрома").