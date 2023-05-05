Котировки золота пока сохраняют потенциал роста к $2150/унц. и выше - БКС Экспресс

Котировки золота в целом пока сохраняют потенциал роста к уровню $2150 за тройскую унцию и даже выше, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин.

"Покупки драгметалла обеспечивается запросом многих инвесторов на защитный инструмент в условиях, когда в США не утихает банковский кризис, а ФРС намекает на близость завершения цикла ужесточения денежно-кредитной политики. Несмотря на то, что в центробанке указывают на отсутствие планов по снижению ключевой ставки в 2023 году, оценки FedWatch Tool говорят об обратном. Уже в декабре дается вероятность в 43%, что ставка будет снижена с текущих 5,00-5,25% до 4,00-4,25%. В этих условиях золото остается логичным хеджем для многих участников. При этом восходящий тренд еще может быть далек от завершения. Рост к $2150 и выше вполне допустим", - пишет аналитик в комментарии.

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