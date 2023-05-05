Рынок акций США останется под давлением - "Мои Инвестиции"

Рынок акций США останется под давлением до тех пор, пока ФРС не даст четкого сигнала о готовности снизить процентную ставку, говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Уже отчитались компании, на которые приходится 82% индекса S&P 500. В подавляющей части лучше консенсус-прогноза. Кроме того, прогнозы менеджмента соответствовали ожиданиям рынка. Эти хорошие новости остались позади. Теперь инвесторы должны будут реагировать на очевидные признаками замедления кредитования, потребительской активности и экономического роста в целом. Мы считаем, что акции США будут под давлением до тех пор, пока Федрезерв не даст четкого сигнала о готовности снизить процентную ставку", - пишут эксперты.

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