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05 мая 2023 года 10:40

Рынок акций США останется под давлением - "Мои Инвестиции"

Рынок акций США останется под давлением до тех пор, пока ФРС не даст четкого сигнала о готовности снизить процентную ставку, говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Уже отчитались компании, на которые приходится 82% индекса S&P 500. В подавляющей части лучше консенсус-прогноза. Кроме того, прогнозы менеджмента соответствовали ожиданиям рынка. Эти хорошие новости остались позади. Теперь инвесторы должны будут реагировать на очевидные признаками замедления кредитования, потребительской активности и экономического роста в целом. Мы считаем, что акции США будут под давлением до тех пор, пока Федрезерв не даст четкого сигнала о готовности снизить процентную ставку", - пишут эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    США-АКЦИИ-ПРОГНОЗ


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