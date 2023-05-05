Рубль, скорее всего, сможет укрепиться до 77 руб./$1 на торгах в пятницу - SberCIB

Курс рубля по отношению к доллару США, скорее всего, сможет укрепиться до 77 руб./$1 на торгах в пятницу, однако вряд ли это движение будет устойчивым ввиду возможного роста спроса на иностранную валюту на следующей неделе, говорится в материале аналитиков SberCIB Investment Research.

"Доходности долгосрочных ОФЗ в четверг снизились в среднем на 2 б.п. После закрытия торгов Росстат опубликовал данные по недельной инфляции: она ускорилась до 0,19% против 0,1% неделей ранее. В связи с этим доходности ОФЗ (особенно выпусков со сроком погашения до пяти лет) в пятницу могут вырасти на несколько базисных пунктов, так как повысилась вероятность ужесточения политики Банка России в текущем году", - отмечают эксперты инвестбанка.

Котировки нефти марки Brent могут закрепиться в пятницу в диапазоне $73-75 за баррель, инвесторы буду следить за статистикой по американскому рынку труда и индексом деловой активности в строительном секторе Великобритании, указывают в SberCIB.

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