Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут:

- розничные продажи еврозоны в марте (12:00 МСК);

- ключевой отчет о состоянии рынка труда США в апреле (15:30 МСК);

- акции банка "Санкт-Петербург" последний день можно купить с дивидендами за 2022 год;

- финансовые результаты "Россети Ленэнерго" за I кв. 2023 года по РСБУ;

- совет директоров "РусАгро".

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