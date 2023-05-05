Данные о низкой инфляции в РФ поддержат спрос на ОФЗ в пятницу - ПСБ

Замедление инфляции в РФ до 2,4-2,5% выступает позитивным фактором для рублевых гособлигаций на торгах в пятницу, сообщается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Дмитрия Монастыршина.

"Торги рублевыми гособлигациями в четверг прошли с минимальными изменениями. Индекс доходности гособлигаций RGBI остался на уровне 9,41%. Внешний новостной фон складывается противоречивый. Негатив от снижения нефтяных цен (на 10% за неделю) компенсируется снижение доходности гособлигаций на глобальном рынке после заседания ФРС. Кроме того, укрепление рубля снижает проинфляционные риски. На 2 мая инфляция в РФ составила 2,4-2,5% после 2,5% на 24 апреля и 3,51% на конец марта. Ожидаем, что данные по низкой инфляции в РФ поддержат спрос на ОФЗ на торгах в пятницу и доходность индекса гособлигаций RGBI снизится на несколько базисных пунктов", - указывает эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.