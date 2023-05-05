Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики под влиянием противоречивых факторов

Москва. 5 мая. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Рынок акций США завершил четверг "в минусе", в том числе из-за возобновления опасений относительно состояния банковской системы страны. Кроме того, инвесторы оценивали итоги заседания Федеральной резервной системы, свежие статданные и квартальную отчетность компаний. Цена акций PacWest Bancorporation рухнула почти на 51% после того, как банк сообщил о ведении переговоров с партнерами и потенциальными инвесторами, изучая различные варианты для своего бизнеса. Бумаги Western Alliance Bancorporation (SPB: WAL) подешевели более чем на 38%. СМИ написали о том, что банк рассматривает возможность продажи, однако руководство Western Alliance опровергло эти сообщения.

ФРС в среду ожидаемо повысила процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 25 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 5-5,25% годовых. В последний раз ставка находилась выше отметки 5% в 2007 году. В заявлении ФРС в этот раз не было слов о необходимости дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП), которые присутствовали в документе, опубликованном по итогам мартовского заседания. При этом председатель американского ЦБ Джером Пауэлл заявил, что ФРС будет принимать дальнейшие решения в отношении ДКП от заседания к заседанию, основываясь на статданных.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно поднимаются в ходе торгов в пятницу, однако китайский индикатор торгуется в минусе после публикации данных, указавших на замедление роста деловой активности в секторе услуг. Также участники рынка оценивают итоги заседаний ведущих центробанков мира. Так, накануне Европейский центральный банк ожидаемо повысил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов. Таким образом, базовая процентная ставка по кредитам теперь составляет 3,75%, ставка по депозитам - 3,25%, ставка по маржинальным кредитам - 4%.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite теряет 0,5%. Как стало известно в пятницу, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin Media и S&P Global, в апреле снизился до 56,4 пункта по сравнению с 57,8 пунктами месяцем ранее, когда индикатор обновил максимум с ноября 2020 года. Сводный PMI опустился до самой низкой отметки за три месяца - до 53,6 пункта против 54,5 пункта в марте. Гонконгский индекс Hang Seng поднялся на 0,7% и может завершить неделю в плюсе после двух недель снижения подряд. Австралийский S&P/ASX 200 растет на 0,3%. Биржи Южной Кореи и Японии в пятницу закрыты в связи с празднованием Дня детей.

В свою очередь цены на нефть растут в пятницу, несмотря на опасения в отношении мировой экономики и спроса на энергоресурсы после повышения ставок в США и еврозоне. Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $73,44 баррель, что на 1,3% выше цены на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты подорожали на 0,2%, до $72,5 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросла к этому времени на 1,25%, до $69,42 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов уменьшилась на 0,1%, до $68,56 за баррель, минимума с 20 марта.

Саудовская Аравия в июне повысит цены на нефть с поставкой в европейские страны, а для азиатских покупателей топливо подешевеет. Цены на нефть с поставкой в США в следующем месяце не изменятся, за исключением сорта Arab Light, который подешевеет на $0,5 за баррель, сообщила госкомпания Saudi Aramco.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 4 мая снизилась в 3,3 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась немного ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 7,878 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,45 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в четверг вырос всего на 0,004% и составил 109,52 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,03%, поднявшись до 852,46 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (+0,56%), "Роснефть-002Р-03" (+0,4%) и "Аэрофлот П01-БО-01" (+0,38%), а в лидерах снижения - облигации "Роснефть БО-06" (-0,41%), "Роснефть БО-05" (-0,29%) и "ГК Самолет БО-П12" (-0,17%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что СФО "ВТБ РКС Эталон" завершило размещение облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями 2-й серии объемом 10 млрд рублей. Дата погашения займа - 3 апреля 2030 года. Ставка купонов до погашения установлена на уровне 11% годовых. Выпуск размещен в рамках программы облигаций компании на 100 млрд рублей, зарегистрированной ЦБ в сентябре 2022 года. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 15 лет.

ПАО "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) 12 мая с 11:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-08 объемом 5 млрд рублей. Ориентир доходности - премия не выше 500 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 3 года. Купоны квартальные. Техразмещение запланировано на 17 мая.

ООО "РСГ-финанс" (SPV-компания группы "Кортрос") установило ставку 20-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 9,5% годовых. "РСГ-финанс" разместил 12-летние бонды БО-01 объемом 3 млрд рублей в ноябре 2013 года по ставке 12,75% годовых. Ставка текущего купона - 9,5% годовых. По выпуску 18 мая предстоит оферта.

ООО "Сибнефтехимтрейд" (Тюмень) установило ставку 17-го купона 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 350 млн рублей на уровне 14% годовых. Компания разместила выпуск в январе 2022 года. Ставка 2-60-го купонов рассчитывается как сумма ключевой ставки Банка России, действующей в предпоследний рабочий день, предшествующий началу купонного периода, и 6,5%. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрено частично-досрочное погашение: в даты окончания 54-59-го купонов будет погашено по 14,28% от номинальной стоимости, еще 14,32% от номинала будет погашено в дату окончания 60-го купона. Также предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 25-48-го купонов.

ООО "Трейд менеджмент" установило ставку 43-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых. Компания разместила 4-летние облигации объемом 200 млн рублей в декабре 2019 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 13% годовых. Купоны по бумагам ежемесячные, ставки 1-48-го купонов определяются согласно ключевой ставке Банка России, действующей по состоянию на седьмой рабочий день, предшествующий дате каждого купонного периода, плюс маржа 6,5%, при этом максимальная ставка не может превысить 14% годовых.

АО "Почта России" приобрело в рамках оферты 2 млн 886,726 тыс. облигаций серии БО-001Р-04 и 1 млн 943,429 тыс. облигаций серии БО-001Р-05 по цене 100% от номинала. Объем каждого из выпусков составляет по 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания выкупила 57,73% выпуска БО-001Р-04 и 38,87% выпуска БО-001Р-05. Компания разместила 10-летние выпуски в мае 2018 года по ставке 7,7% годовых. Ставка текущего купона до следующей оферты в апреле 2026 года - 9,9% годовых.

ООО "Торговый дом Синтеком" полностью выплатил 7-й купон выпуска облигаций серии БО-ПО1 на сумму 3,241 млн рублей, тем самым эмитент вышел из технического дефолта. Ранее компания допустила техдефолт по 7-му купону, выплатив купон на 85%, или 2,741 млн рублей. Причиной неисполнения обязательств было указано отсутствие денежных средств в необходимом объеме. Дата выплаты приходилась на 27 апреля. Компания уже допускала технические дефолты при выплате 5-го и 6-го купонов, однако в течение последующих дней выплачивала купоны частями и дефолтов не допускала. ТД "Синтеком" завершил размещение выпуска на 100 млн рублей со сроком обращения 3,5 года в июле 2021 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 13% годовых на весь срок обращения. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 25% от номинала будет погашаться, начиная с 11-го купона. Заем размещен в рамках программы облигаций компании серии БО-ПО1 объемом до 1 млрд рублей. Срок действия программы - 10 лет, облигации могут размещаться на 10 лет. Других выпусков облигаций в обращении у компании нет.