Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Sarepta Therapeutics до $153

Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций Sarepta Therapeutics до $153 за штуку, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Рекомендация для указанных бумаг была повышена экспертами до "покупать".

"Sarepta отчиталась за первый квартал лучше ожиданий инвесторов. Скорректированный убыток на акцию составил $0,97, превысив консенсуса на 11%. Эмитент продолжает демонстрировать уверенные результаты коммерческой деятельности, а перспектива одобрения SRP-9001 (генная терапия против мышечной дистрофии Дюшенна, МДД) FDA - главный драйвер роста выручки в текущем году. Мы повысили цену бумаги на основе расчетов DCF-модели с WACC 10%, терминальным темпом роста 5% и с учетом вероятности одобрения лекарства на уровне 75%. При развитии оптимистичного сценария с одобрением этой терапии таргет по бумаге поднимется до $178 за штуку, в случае отказа регулятора и последующей повторной подачу BLA справедливая оценка бумаги сместится к $111 за штуку", - указывает старший аналитик Илья Зубков.

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