Укрепление рубля ниже 77 руб./$1 в пятницу маловероятно - ПСБ

Укрепление курса рубля ниже уровня в 77 руб./$1 на торгах в пятницу маловероятно, сдержать его может фиксация коротких позиций спекулянтами в преддверии длинных выходных, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Торговая активность долларом с расчетами "завтра" резко увеличилась относительно средних значений текущей недели, при этом давление на позиции доллара усилилось. Мы продолжаем считать, что ключевую динамику на рынке задают спекулянты, отыгрывающие технические сигналы на укрепление рубля. Новостной фон также выступал фактором поддержки рублю (Минфин сохранит продажу юаней на сумму 2 млрд руб. ежедневно в течение месяца). Отчасти не исключаем, что рублю может оказывать поддержку подготовка компаний сырьевого сектора к сезону дивидендных выплат, - отмечает эксперт в комментарии. - На утро пятницы рубль продолжает свой рост. Мы считаем, что ориентиром для пары доллар/рубль на день выступает отметка 77 руб./$1, однако большего укрепления ожидать не приходится. Сдержать укрепление национальной валют может фиксация коротких позиций спекулянтами в преддверии длинных выходных".

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