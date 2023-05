Dow Jones и S&P 500 снизились по итогам четвертой сессии подряд

Фондовые индексы США снизились на торгах в четверг. Азиатские индексы преимущественно растут, Китай снижается на статданных в пятницу. Цены на нефть растут в пятницу.

Рынок акций США завершил четверг "в минусе", в том числе из-за возобновления опасений относительно состояния банковской системы страны, пишет MarketWatch. Кроме того, инвесторы оценивали итоги заседания Федеральной резервной системы, свежие статданные и квартальную отчетность компаний.

Dow Jones Industrial Average и S&P 500 зафиксировали снижение по итогам четвертой сессии подряд, чего не происходило последние два месяца.

Цена акций PacWest Bancorporation рухнула почти на 51% после того, как банк сообщил о ведении переговоров с партнерами и потенциальными инвесторами, изучая различные варианты для своего бизнеса.

Бумаги Western Alliance Bancorporation (SPB: WAL) подешевели более чем на 38%. СМИ написали о том, что банк рассматривает возможность продажи, однако руководство Western Alliance решительно опровергло эти сообщения.

Падение котировок акций First Horizon превысило 33%. Банк объявил об отмене сделки, в рамках которой его планировал купить канадский Toronto-Dominion Bank.

Стоимость других региональных банков также снизилась, в частности, Zions Bancorp - на 12,1%, Citizens Financial Group (SPB: CFG) - на 5,2%, KeyCorp (SPB: KEY) - на 6,3% и Customer Bancorp Inc. - на 8,7%.

Бумаги крупнейших банков страны тоже подешевели: JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) - на 1,4%, Goldman Sachs Group (SPB: GS) - на 2,3%, Morgan Stanley (SPB: MS) - на 2,5%, Citigroup Inc. (SPB: C) - на 1,7%, Wells Fargo (SPB: WFC) - на 4,3%, Bank of America Corp. (SPB: BAC) - на 3,1%.

ФРС в среду ожидаемо повысила процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 25 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 5-5,25% годовых. В последний раз ставка находилась выше отметки 5% в 2007 году.

В заявлении ФРС в этот раз не было слов о необходимости дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП), которые присутствовали в документе, опубликованном по итогам мартовского заседания. При этом председатель американского ЦБ Джером Пауэлл заявил, что ФРС будет принимать дальнейшие решения в отношении ДКП от заседания к заседанию, основываясь на статданных.

Производительность труда в США в первом квартале упала на 2,7%, стоимость рабочей силы выросла на 6,3%, свидетельствуют предварительные данные министерства труда. Аналитики в среднем прогнозировали снижение первого показателя на 1,8% и повышение второго на 5,5%, по данным Trading Economics.

Дефицит внешнеторгового баланса США в марте уменьшился на 9,1% относительно предыдущего месяца - до $64,2 млрд, сообщило министерство торговли. Это минимальный показатель за последние четыре месяца. Между тем эксперты в среднем ожидали более значительного сокращения - на 10,2%.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 13 тыс. - до 242 тыс. человек, говорится в отчете Минтруда. Консенсус-прогноз предполагал повышение на 10 тыс.

Стоимость Qualcomm Inc. (SPB: QCOM) снизилась в четверг на 5,5%. Один из крупнейших в мире производителей полупроводниковых компонентов во втором финансовом квартале, который завершился 26 марта, сократил чистую прибыль на 42%, выручку - на 17%.

Котировки акций MetLife Inc. (SPB: MET) снизились на 7,8%. Одна из крупнейших в США публичных компаний сферы страхования жизни зафиксировала резкое снижение чистой прибыли в первом квартале из-за инвестиционных потерь. При этом совет директоров страховщика одобрил запуск программы выкупа акций на $3 млрд.

Цена бумаг Paramount Global (SPB: PARA) рухнула более чем на 26%. Медиакомпания резко сократила размер квартальных дивидендов (до 5 центов на акцию с 24 центов) после того, как завершила первый квартал с чистым убытком в $1,1 млрд против чистой прибыли в $433 млн за аналогичный период прошлого года.

В то же время рост стоимости бумаг Arconic (SPB: ARNC) превысил 28% (до $28,93) после того, как американская инвесткомпания Apollo Global Management объявила о покупке производителя алюминиевой продукции за $5,2 млрд с учетом долга. Apollo заплатит по $30 за акцию Arconic.

Котировки акций Moderna Inc. (SPB: MRNA) поднялись на 3,2%. Биотехнологическая компания в первом квартале снизила чистую прибыль в 46 раз, однако аналитики прогнозировали убыток. Выручка также оказалась лучше ожиданий.

Dow Jones Industrial Average в четверг уменьшился на 286,5 пункта (на 0,86%) и составил 33127,74 пункта. Лидерами снижения котировок среди компонентов индекса стали акции Walt Disney Co. (SPB: DIS), подешевевшие на 3,4%, Home Depot Inc. (SPB: HD) - на 2,5%, а также Nile Inc. и Caterpillar (SPB: CAT) Inc. - на 2,4%.

Значение Standard & Poor''s 500 опустилось за день на 29,53 пункта (на 0,72%) - до 4061,22 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам торгов снизился на 58,93 пункта (на 0,49%) и завершил сессию на отметке 11966,4 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно поднимаются в ходе торгов в пятницу, однако китайский индикатор торгуется в минусе после публикации данных, указавших на замедление роста деловой активности в секторе услуг.

Также участники рынка оценивают итоги заседаний ведущих центробанков мира. Так, накануне Европейский центральный банк ожидаемо повысил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.). Таким образом, базовая процентная ставка по кредитам теперь составляет 3,75%, ставка по депозитам - 3,25%, ставка по маржинальным кредитам - 4%.

В среду Федеральная резервная система США также повысила ключевую процентную ставку на 25 б.п., теперь ее диапазон - максимальные с 2007 года 5-5,25% годовых.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite теряет 0,5%.

Как стало известно в пятницу, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin Media и S&P Global, в апреле снизился до 56,4 пункта по сравнению с 57,8 пунктами месяцем ранее, когда индикатор обновил максимум с ноября 2020 года.

Сводный PMI опустился до самой низкой отметки за три месяца - до 53,6 пункта против 54,5 пункта в марте.

Гонконгский индекс Hang Seng поднялся на 0,7% и может завершить неделю в плюсе после двух недель снижения подряд.

Лидером роста является финансовый сектор: бумаги China Construction Bank и Bank of China растут в цене на 1,5%, ICBC - на 1,6%, AIA Group - на 0,4%, а капитализация Ping An Insurance подскочила на 3,4%.

Также дорожают акции Alibaba Group (0,9%), Tencent Holdings (0,4%), Li Ning (0,5%), Meituan (0,9%) и JD.com (2%).

Австралийский S&P/ASX 200 растет на 0,3%.

Поддержку индексу оказала новость о том, что объем выданных ипотечных кредитов в Австралии в марте неожиданно вырос на 5,5% относительно февраля и достиг 16 млрд австралийских долларов. Аналитики ожидали снижения показателя на 1%.

Бумаги BHP Group дешевеют в пятницу на 0,4%, Rio Tinto - на 1,1%, Fortescue Metals - на 1%. В то же время дорожают акции National Australia Bank (0,4%), Westpac Banking (1,3%) и ANZ Group (0,1%).

Биржи Южной Кореи и Японии в пятницу закрыты в связи с празднованием Дня детей.

Цены на нефть растут в пятницу, несмотря на опасения в отношении мировой экономики и спроса на энергоресурсы после повышения ставок в США и еврозоне.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:04 мск в пятницу составляет $73,21 баррель, что на $0,71 (0,98%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты подорожали на $0,17 (0,2%), до $72,5 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени на $0,63 (0,92%), до $69,19 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов уменьшилась на $0,04 (0,1%), до $68,56 за баррель, минимума с 20 марта.

Накануне Европейский центральный банк ожидаемо повысил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.). Таким образом, базовая процентная ставка по кредитам теперь составляет 3,75%, ставка по депозитам - 3,25%, ставка по маржинальным кредитам - 4%.

В среду Федеральная резервная система США также повысила ключевую процентную ставку на 25 б.п., теперь ее диапазон - максимальные с 2007 года 5-5,25% годовых. При этом из пресс-релиза по итогам заседания исчезли слова о необходимости дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.

Кроме того, стало известно, что Саудовская Аравия в июне повысит цены на нефть с поставкой в европейские страны, а для азиатских покупателей топливо подешевеет. Цены на нефть с поставкой в США в следующем месяце не изменятся, за исключением сорта Arab Light, который подешевеет на $0,5 за баррель, сообщила госкомпания Saudi Aramco.