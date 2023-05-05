"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций NiSource и Exelon

"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций американского коммунального холдинга NiSource с прогнозной стоимостью на уровне $32 за штуку и акций электроэнергетического холдинга Exelon Corp. с прогнозной стоимостью на уровне $48 за штуку на фоне опубликованных эмитентами отчетностей за первый квартал 2023 года, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

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