Возможен незначительный рост индекса Мосбиржи в пятницу - БКС Экспресс

Возможен незначительный рост индекса Мосбиржи на торгах в пятницу на в целом неплохом общем фоне, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин.

"Российский рынок акций на торгах в четверг показал смешанную динамику. По индексу Мосбиржи техническая картина остается достаточно простой. В рамках продолжительного восходящего тренда в последние дни прошла стандартная коррекция. Откат предыдущих сессий не говорит о сломе основной тенденции и начале нисходящего тренда. В качестве ближайших целевых ориентиров по начавшемуся откату выделяется широкая область 2450-2500 пунктов. При прочих равных она может быть достигнута уже в следующую среду вместе дивидендным "гэпом" Сбербанка. Что касается сессии в пятницу, 5 мая, то общий фон в целом неплохой и располагает к незначительному подъему", - пишет аналитик в обзоре.

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