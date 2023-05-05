"Финам" повысил рейтинг акций Anta Sports до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций Anta Sports Products Ltd. с "держать" до "покупать", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Прогнозная стоимость для указанных бумаг была при этом сохранена экспертами на уровне 114,98 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что предполагает потенциал роста более 22%.

"Акции Anta Sports отрицательно отреагировали на новость от 18 апреля о дополнительном размещении акций (4,4% акционерного капитала) по HKD99,18, что на момент оглашения было на 8,8% ниже рыночной цены. Мы считаем, что такое размещение - единоразовое событие, а эффект от разводнения достаточно небольшой. Просадка акций на этих новостях, по нашему мнению, дает хорошую возможность нарастить позиции в бумагах ведущего китайского производителя одежды и обуви для спорта", - указывает аналитик Анна Буйлакова.

Anta Sports - одна из крупнейших в мире компаний по рыночной капитализации на рынке спортивных товаров. Занимается разработкой, дизайном, производством и продажей товаров для спорта.

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