Рубль в четверг уверенно укрепился к доллару и евро, обновил месячные максимумы на решении Минфина РФ вдвое сократить продажи валюты

Москва. 4 мая. Доллар США и евро сильно упали на Московской бирже по итогам торгов четверга, в ходе торгов обновили минимальные отметки с начала апреля. Рубль заметно вырос к бивалютной корзине на фоне решения Минфина РФ в мае почти в два раза сократить продажи валюты в рамках бюджетного правила; решение обусловлено ростом нефтегазовых доходов и соответствующим улучшением бюджетных показателей.

Курс доллара США составил 78,05 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,16 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. В ходе торгов доллар падал ниже 78 руб. впервые с 3 апреля. Евро стоил 86,18 руб./EUR1, подешевев на 1,54 рубля. Ранее в ходе торгов евро опускался ниже 86 руб. впервые с 4 апреля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,33 рубля - до 81,71 рубля. Курс китайского юаня снизился на 18,5 копейки - до 11,27 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль уверенно вырос в основных валютных парах по итогам четверга, отыгрывая решение Минфина РФ почти в два раза сократить в мае продажи валюты в рамках бюджетного правила. Решение ведомства обусловлено повышением нефтегазовых доходов и последующим улучшением показателей бюджета. Помимо этого, влияние на котировки рубля могла оказать ситуация на глобальном рынке после заседаний ведущих мировых центробанков, укрепивших надежды инвесторов на завершение цикла ужесточения денежно-кредитной политики. При этом рубль не отреагировал на цены на нефть, упавшие с начала недели почти на 10% по обоим эталонным сортам.

"Сегодня рубль продолжил укрепляться к доллару США, несмотря на снижение котировок нефти. Котировка пары "доллар-рубль" опустилась ниже отметки 78 рублей за доллар. Укреплению рубля могут способствовать продажи валюты крупными российскими компаниями для предстоящих выплат дивидендов, а также наращивание участниками рынка спекулятивных позиций. Кроме того, вчерашние комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла по итогам заседания Комитета по операциям на открытом рынке укрепили ожидания инвесторов о достижении пика ставки и скором переходе к ее снижению, что вызвало глобальное ослабление доллара", - рассказал "Интерфаксу" начальник управления операций на финансовых рынках Инбанка Егор Кульков.

"Российский рубль по итогу дня заметно укрепился по отношению к доллару США. Вернулся ниже 78. Укрепление рубля на фоне подешевевшей нефти, вероятно, обусловлено эффектом майских праздников. Из-за длинных выходных активность импортеров снизилась, в частности, это видно по снижению объемов торгов валютной пары "доллар-рубль". Однако стоит отметить, что активность экспортеров, продающих выручку, также снизилась. В краткосрочной перспективе котировки рубля к доллару США могут остаться в диапазоне США 77,5-82,5", - отметил руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК "Первая" Дмитрий Постоленко.

Минфин РФ сообщил, что с 10 мая по 6 июня планирует направить на продажу иностранной валюты в рамках бюджетного правила средства объемом 40,4 млрд рублей, ежедневный объем продажи составит эквивалент 2 млрд рублей.

С 7 апреля объем ежедневных продаж составляет 3,7 млрд рублей (в совокупности 74,6 млрд рублей). Таким образом, ежедневный объем продаж в мае снизится в 1,85 раза. Траектория снижения объема продаж продолжается: в апреле сокращение составило 1,5 раза, в марте - 1,6 раза. В феврале, напротив, произошел трехкратный рост по сравнению с январским ежедневным объемом 3,2 млрд руб.

Минфин ожидает недополучения нефтегазовых доходов федерального бюджета в мае на сумму 8,1 млрд руб. Аналогичный прогноз на апрель равнялся 113,6 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам апреля составило минус 32,4 млрд руб.

"40,4 млрд рублей - на такую сумму в мае Минфин продаст валюты из ФНБ против апрельских 74,6 млрд руб. Качественно история не меняется - с июня сырьевые допдоходы бюджета могут выйти в небольшой плюс и далее медленно подрастать, предполагая умеренные (расчетные) покупки валюты. Основная интрига - будут реальные покупки юаней на рынке или "взаимозачет" внутри ФНБ, который продолжат расходовать в 2023 году на частичное покрытие дефицита бюджета - смещается, как минимум, на июнь. Для рубля все выглядит даже чуть лучше, чем ожидалось - пара "доллар-рубль" сегодня продолжает медленно снижаться по направлению к 78 руб./$1. Прогноз 74-76 руб./$1 в течение 3-6 мес. сохраняем из-за ожидаемого торможения импорта, меньшего спроса на валюту населения и дополнительных экспортных продаж под предстоящие дивидендные выплаты. А к концу месяца пойдут и налоговые продажи", - говорит директор по инвестициям "Локо-Инвест" Дмитрий Полевой.

Участники глобального рынка оценивают результаты заседаний Федеральной резервной системы (ФРС) США и Европейского центрального банка (ЕЦБ).

ЕЦБ повысил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) по итогам заседания в четверг.

Как говорится в сообщении ЕЦБ, базовая процентная ставка по кредитам увеличена до 3,75%, ставка по депозитам - до 3,25%, ставка по маржинальным кредитам - до 4%. Решение совпало с прогнозами аналитиков и участников рынка.

Регулятор по-прежнему полагает, что инфляция в еврозоне будет слишком высокой в течение длительного времени, и намерен принимать дальнейшие решения с учетом поступающих данных и оценки инфляции. При этом данные решения будут поддерживать ставки на достаточно ограничительном уровне, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню в 2%, отмечается в пресс-релизе.

Также ЕЦБ планирует прекратить реинвестировать поступления от погашаемых облигаций в рамках программы выкупа активов (APP) в июле этого года.

Накануне ФРС повысила базовую процентную ставку также на 25 б.п. - до 5-5,25% годовых. В последний раз ставка находилась выше отметки 5% в 2007 году.

Из пресс-релиза Федрезерва по итогам заседания исчезли слова о необходимости дальнейшего ужесточения политики, которые присутствовали в документе, опубликованном по итогам мартовского заседания.

Глава ФРС Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции, что в дальнейшем ЦБ будет принимать решения относительно ставки от заседания к заседанию, основываясь на экономических статданных. По его словам, решение о том, следует ли Федрезерву сделать паузу в цикле ужесточения политики, будет принято на июньском заседании.

Цены на нефть демонстрируют небольшую разнонаправленную динамику вечером в четверг после сильного падения накануне, вызванного опасениями по поводу мирового спроса на топливо.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подорожали на 0,22% - до $72,44 за баррель. Котировки июньских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 0,07% - до $68,53 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 4%, WTI - на 4,3%. С начала недели обе марки потеряли в цене более 10%.

"Нефть торгуется на страхах обвала потребительского спроса на фоне неопределенности вокруг банковского сектора и опасений глубокой и болезненной рецессии", - написали аналитики Sevens Report Research.

После недавнего обвала фьючерсы на WTI приближаются к "перепроданной" территории и важному уровню поддержки, находящемуся в районе $66-68 за баррель, полагают эксперты.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 5 мая на 69,32 копейки, до 78,6139 руб./$1, и уменьшил курс евро на 57,64 копейки, до 86,9986 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в четверг уменьшился на 78,48 копейки по отношению к среде и составил 78,6139 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 87,19 копейки и составил 78,4559 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 012,2 млн, из которых $461,614 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 550,586 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 52,58 копейки, до 87,0309 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" снизился на 84,69 копейки, до 86,7482 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR650,124 млн, из которых EUR154,13 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR495,994 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного опустились в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на отметках предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 7,41% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 1 б.п. - до 7,61% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на прежних отметках - 7,88%, 8,33% и 8,49% годовых соответственно.