"Префы" Татнефти по-прежнему привлекательны для покупки - "Открытие Инвестиции"

Привилегированные акции " Татнефти" по-прежнему привлекательны для покупки с целевой ценой 473,5 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 22% от текущих уровней, говорится в комментарии главного аналитика "Открытие Инвестиции" Алексея Кокина.

"Татнефть" опубликовала отчет о финансовых результатах и баланс по РСБУ за I кв. 2023 года: выручка снизилась на 32,4% г/г и на 13,7% кв/кв, чистая прибыль упала на 58,2% г/г и снизилась на 13,2% кв/кв.

"Результаты 1К22 у "Татнефти" были необычно сильными во многом благодаря высоким ценам на нефть, в результате чистая прибыль за 1К22 составила 49,6% от годовой. Поэтому значительное падение выручки и прибыли г/г в 1К23 было ожидаемым, - пишет Кокин. - Средняя цена Urals в 1К23 - $48,9, или 3560 за баррель - снизилась на 53,5% г/г, но только на 8,8% кв/кв. Несмотря на снижение Urals, операционная прибыль и маржа выросли в базисе квартал к кварталу. Более того, операционная прибыль и маржа 1К23 были выше, чем в любой из кварталов 2021 года, когда цена Urals в рублях на 24%-59% превышала показатель 1К23. Это связано не только с ростом добычи и переработки, но и с устойчивым улучшением маржинальности благодаря вводу новых установок на "Танеко" в конце 2021 года и в течение 2022 года".

Минимальный расчетный дивиденд за I кв. 2023 года - 10,8 руб./акция, доходность (ап) - 2,8%, отмечает аналитик. Во 2К23, учитывая снижение цены Brent, Кокин ждет цену Urals около 4000-4200 руб./барр. ($50-52/барр. при курсе 80руб./$1), во II полугодии - новый рост цен на нефть.

"На этом фоне наш прогноз чистой прибыли по МСФО и дивиденда за 2023 год (205 млрд руб. и 44,1 руб./акция) выглядят довольно консервативными", - заключает эксперт ивнсекомпании.

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