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Главная / Мнения аналитиков / Акции Phillips66 имеют потенциал роста выше $100 в краткосрочной перспективе - Freedom Finance Global
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04 мая 2023 года 16:50
Акции Phillips66 имеют потенциал роста выше $100 в краткосрочной перспективе - Freedom Finance Global
Акции Phillips66 имеют потенциал роста выше $100 в краткосрочной перспективе, полагает старший аналитик Freedom Finance Global Сергей Пигарев. "Американский нефтепереработчик Phillips66 отчитался за I квартал 2023 года прибылью, превзошедшей консенсус на 18%. За квартал компания выкупила собственные акции на $800 млн. Мы позитивно оцениваем результаты компании. На наш взгляд, акции компании имеют потенциал роста с текущих отметок выше $100 в краткосрочной перспективе. На наш взгляд, менеджмент сохранит размер квартального дивиденда на уровне $1,05 на акцию с доходностью к текущим котировкам в 4% годовых", - пишет эксперт. На взгляд Пигарева, потенциальными позитивными драйверами для цены акций компании являются: - рост интереса к производителям нефтепродуктов в период высокого спроса на топливо (driving season с начала июля по конец августа); - увеличение свободного денежного потока после завершения сделки с DCP Midstream. Отмечает аналитик и вероятные риски: - наступление рецессии в странах с развитой экономикой может привести к падению спроса и цен на нефтепродукты; - решение стран ОПЕК+ о добровольном сокращении добычи на 1,15 млн баррелей в сутки с мая по конец 2023 года может привести к росту цен на нефть, что негативно скажется на показателях компании, так как черное золото является сырьем для нефтепереработки. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-PHILLIPS66-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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