Акции Phillips66 имеют потенциал роста выше $100 в краткосрочной перспективе - Freedom Finance Global

Акции Phillips66 имеют потенциал роста выше $100 в краткосрочной перспективе, полагает старший аналитик Freedom Finance Global Сергей Пигарев.

"Американский нефтепереработчик Phillips66 отчитался за I квартал 2023 года прибылью, превзошедшей консенсус на 18%. За квартал компания выкупила собственные акции на $800 млн. Мы позитивно оцениваем результаты компании. На наш взгляд, акции компании имеют потенциал роста с текущих отметок выше $100 в краткосрочной перспективе. На наш взгляд, менеджмент сохранит размер квартального дивиденда на уровне $1,05 на акцию с доходностью к текущим котировкам в 4% годовых", - пишет эксперт.

На взгляд Пигарева, потенциальными позитивными драйверами для цены акций компании являются:

- рост интереса к производителям нефтепродуктов в период высокого спроса на топливо (driving season с начала июля по конец августа);

- увеличение свободного денежного потока после завершения сделки с DCP Midstream.

Отмечает аналитик и вероятные риски:

- наступление рецессии в странах с развитой экономикой может привести к падению спроса и цен на нефтепродукты;

- решение стран ОПЕК+ о добровольном сокращении добычи на 1,15 млн баррелей в сутки с мая по конец 2023 года может привести к росту цен на нефть, что негативно скажется на показателях компании, так как черное золото является сырьем для нефтепереработки.

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